В России вводят пошлину на экспорт черного и цветного металла с 1 августа 2021. Но временно

С начала 2021 года в мире резко выросли цены на то, что выпускает металлургическая промышленность - на черные металлы на 30%, на цветные на 50%. В итоге, из-за этого российским компаниям стало выгоднее продавать свою продукцию за рубеж, чем внутри страны. И теперь приходится принимать меры.
– Наша экономика сейчас не готова, скажу это прямо, к такому лавинообразному «шоковому» я бы сказал, переносу мировых цен на внутренний рынок, который мы наблюдаем последний год, под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи. Начинает идти отказ от уже заключенных контрактов. Поэтому хочу подчеркнуть, что введение пошлин – это не наказание металлургов. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках, – выступил Андрей Белоусов, первый заместитель председателя Правительства РФ.
Пошлины на экспорт товаров черной и цветной металлургии вводятся с 1 августа и 31 декабря. В правительстве подчеркивают: российские экспортеры металлов лишатся не всей сверхприбыли, которая возникла от роста мировых цен, а только части. Бюджет же дополнительно получит порядка 165 миллиардов рублей.