Гипермаркет "Леруа Мерлен" открылся под Бердском 28 июня 2021
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Гипермаркет "Леруа Мерлен" открылся под Бердском 28 июня 2021

1:43:536/28/2021Фото: 2ГИС
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Площадь магазина на Бердском шоссе больше 25 тысяч квадратных метров.

Новый гипермаркет открылся на Бердском шоссе

Сегодня, 28 июня, для жителей Новосибирска и Бердска произошло долгожданное событие. Ровно в 13 часов на Бердском шоссе, 275 распахнул свои двери новый. Уже четвертый гипермаркет Леруа Мерлен.

Напомним, в настоящее время в городе работают три гипермаркета Леруа Мерлен - в МЕГЕ (ул. Ватутина, 107), на берегу Оби рядом с Димитровским мостом (Фабричный переулок, 11) и в микрорайоне «Родники» (ул. Мясниковой, 35).

Новый магазин рядом с торговым центром Гигант начали строить еще два года назад в 2019 году. Его должны были закончить в прошлом году, но сроки сдвинулись. Общая площадь гипермаркета – 25 тысяч квадратных метров, торговая – 8 тысяч квадратов. Торговый центр находится на участке в 2,7 гектаров. В центре есть два лифта, три эскалатора и стоянка на 347 машин.

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