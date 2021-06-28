Гипермаркет "Леруа Мерлен" открылся под Бердском 28 июня 2021

Сегодня, 28 июня, для жителей Новосибирска и Бердска произошло долгожданное событие. Ровно в 13 часов на Бердском шоссе, 275 распахнул свои двери новый. Уже четвертый гипермаркет Леруа Мерлен.
Напомним, в настоящее время в городе работают три гипермаркета Леруа Мерлен - в МЕГЕ (ул. Ватутина, 107), на берегу Оби рядом с Димитровским мостом (Фабричный переулок, 11) и в микрорайоне «Родники» (ул. Мясниковой, 35).
Новый магазин рядом с торговым центром Гигант начали строить еще два года назад в 2019 году. Его должны были закончить в прошлом году, но сроки сдвинулись. Общая площадь гипермаркета – 25 тысяч квадратных метров, торговая – 8 тысяч квадратов. Торговый центр находится на участке в 2,7 гектаров. В центре есть два лифта, три эскалатора и стоянка на 347 машин.