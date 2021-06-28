Доска объявлений Rudos.ru: особенности сервиса
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Доска объявлений Rudos.ru: особенности сервиса

1:43:446/28/2021Фото: rudos.ru
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Продавать вещи или услуги сейчас стало гораздо проще, чем раньше.

доска объявлений
Продавать вещи или услуги сейчас стало гораздо проще, чем раньше.

Ситуация упростилась появлением виртуальных площадок, в том числе досок объявления и социальных сетей. Rudos.ru - доска объявлений, где можно продать все необходимые товары.

Особенности площадки

Rudos.ru – удобная площадка для размещения объявлений. На сайте можно подать объявление совершенно бесплатно и без регистрации. В каталоге собраны товары и услуги, с разных сфер и направлений. На площадке есть следующие разделы:


  1. Транспорт. В этом разделе можно найти не только б/у транспортные средства, но и запчасти для него. Кроме того, в разделе выкладывают объявления по перевозке вещей, товаров и прочего.
  2. Недвижимость. В этой категории можно найти объявления по продаже и аренде недвижимости. Для удобного поиска, есть возможность указать регион расположения, квадратуру и стоимость.
  3. Электроника. В категории представлена бытовая техника, запчасти для нее, аксессуары и пр.
  4. Животные. Сюда заводчики часто выкладывают объявления о продаже животных, а также о продаже кормов как для собак и котов, так и для сельскохозяйственных животных.
  5. Знакомства. Помимо товаров и услуг, на площадке также выкладывают объявления о знакомствах. На портале можно найти как партнера для длительных отношений, так и пару на раз.

Это лишь небольшая часть категорий, которая есть на сайте. Для удобного поиска объявлений, используют фильтры, где можно указать:

  1. Регион поиска. Можно выбрать объявления как по всей России, так и по отдельным регионам, в том числе и Бердску, и всей Новосибирской области.
  2. Название. В этой форме указывают ключевые слова, по которым проще будет найти требуемое объявление.
  3. Категория. Помимо вышеуказанных категорий, также есть: астрология, для дома и семьи, для бизнеса, личные вещи, работа и пр.
  4. Платные услуги. Пользователи могут размножить объявление на 50 или 100 досок за дополнительную плату.

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