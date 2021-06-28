Подмотка спидометра: принцип работы устройства и его преимуществ

Это устройство необходимо для увеличения пробега. Купить моталку Toyota Camry можно на представленном ресурсе.
Принцип работы устройства
Подмотка спидометра – портативное транспортное устройство, подключаемое к автомобилю. Такой электронный прибор используется только для накручивания пробега. Устройство полностью имитирует реальное движение.
Подмотка спидометра часто применяется в служебном транспорте. Это используется из-за того, что нормы расхода топлива часто снижаются, без учета различных погодных условий, времени года и пр. Часто руководство просто набирает нормативы из паспорта транспортного средства, поэтому данные получаются неверными.
К сожалению, часто из-за таких неверных показателей, водителям приходится оплачивать топливо за свой счет. Для того чтобы все было справедливо и честно, как-раз и используют подмотку спидометра.
Основные преимущества такого устройства:
- Добавляется на спидометр необходимое количество километров.
- Экономия собственных средств.
- Полностью незаметная работа.
Какую подмотку выбрать
Компания «CanMaster» предлагает подмотки для Toyota Camry. Материал изготовления – ударопрочный пластик. Размеры: 43х50х22. Вес – 40 гр. Прошивка полностью безлимитная, поэтому нет ограничений на количество накручиваемых километров.
Основные преимущества компании:
- Гарантия. Компания предоставляет 5 лет гарантии на устройство. При этом если прибор не подойдет или он не функционирует полноценно, есть возможность вернуть средства обратно.
- Собственное производство.
- Доставка по всей России.
- Оплата только после получения.