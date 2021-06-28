Подмотка спидометра: принцип работы устройства и его преимуществ
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Подмотка спидометра: принцип работы устройства и его преимуществ

1:47:016/28/2021Фото: canmaster.ru
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Практически каждый водитель сталкивался или наслышан о подмотке спидометра.

подмотка спидометра
Практически каждый водитель сталкивался или наслышан о подмотке спидометра

Это устройство необходимо для увеличения пробега. Купить моталку Toyota Camry можно на представленном ресурсе.

Принцип работы устройства

Подмотка спидометра – портативное транспортное устройство, подключаемое к автомобилю. Такой электронный прибор используется только для накручивания пробега. Устройство полностью имитирует реальное движение.

Подмотка спидометра часто применяется в служебном транспорте. Это используется из-за того, что нормы расхода топлива часто снижаются, без учета различных погодных условий, времени года и пр. Часто руководство просто набирает нормативы из паспорта транспортного средства, поэтому данные получаются неверными.

К сожалению, часто из-за таких неверных показателей, водителям приходится оплачивать топливо за свой счет. Для того чтобы все было справедливо и честно, как-раз и используют подмотку спидометра.

Основные преимущества такого устройства:


  1. Добавляется на спидометр необходимое количество километров.
  2. Экономия собственных средств.
  3. Полностью незаметная работа.

Какую подмотку выбрать

Компания «CanMaster» предлагает подмотки для Toyota Camry. Материал изготовления – ударопрочный пластик. Размеры: 43х50х22. Вес – 40 гр. Прошивка полностью безлимитная, поэтому нет ограничений на количество накручиваемых километров.

Основные преимущества компании:


  1. Гарантия. Компания предоставляет 5 лет гарантии на устройство. При этом если прибор не подойдет или он не функционирует полноценно, есть возможность вернуть средства обратно.
  2. Собственное производство.
  3. Доставка по всей России.
  4. Оплата только после получения.

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