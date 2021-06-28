Сплит-системы: разновидности и особенности

Популярное оборудование для этого - сплит-системы.
Особенности устройства
Кондиционеры – вид климатических устройств, работающих по принципу поглощения воздуха, охлаждения его в системе и возвращении обратно. Востребованная разновидность – сплит-системы.
Принцип работы сплит-системы построен на поглощении тепла, с помощью специальной жидкости, и возвращении ее обратно в комнату. Такое оборудование состоит из двух блоков:
- Внешняя часть. Ее устанавливают на фасадах зданий, вне охлаждаемой комнаты. Внутри находится компрессорно-конденсаторная часть. Практически все основные рабочие компоненты системы расположены именно во внешнем блоке, поэтому в случае его поломки, придется менять все устройство.
- Внутренний блок. Оборудован электронной платой для управления. Используя пульт управления, можно менять температуру воздуха, поддерживать оптимальный климат внутри помещения, включать дополнительный функционал.
Внешний и внутренний блок соединены друг с другом через медные теплоизолированные трубки.
При этом сплит-системы также подразделяют на:
- Настенные модели. Это классический тип кондиционера, который устанавливают в доме. Имеет внешний и внутренний блок, соединенные трубками.
- Мульти-сплит системы. Более функциональная модель, оборудована несколькими внутренними блоками. За счет этого охлаждается сразу несколько помещений. Такие системы часто используются в офисах и больших домах.
- Кассетные кондиционеры. Основное отличие от классических сплит-систем – установка на потолке. За счет этого обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение помещения. Благодаря месту своей установки, устройство быстрее и эффективнее справляется со своей задачей.
- Канальные кондиционеры. Такой вид устройства больше подходит для охлаждения промышленных помещений. Отличительная характеристика – монтаж системы выполняется внутрь воздуховода.
Кроме того, помимо сплит-систем, популярностью пользуются мобильные кондиционеры. Это моноблочная конструкция, не имеющая внешнего блока. Такая конструкция отличается своей простотой, компактностью, и мобильностью.