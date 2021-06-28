Сплит-системы: разновидности и особенности
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Сплит-системы: разновидности и особенности

1:51:256/28/2021Фото: 7pogod.ru
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При создании комфортной среды для проживания, используют климатическую технику.

сплит-система
При создании комфортной среды для проживания, используют климатическую технику.

Популярное оборудование для этого - сплит-системы.

Особенности устройства

Кондиционеры – вид климатических устройств, работающих по принципу поглощения воздуха, охлаждения его в системе и возвращении обратно. Востребованная разновидность – сплит-системы.

Принцип работы сплит-системы построен на поглощении тепла, с помощью специальной жидкости, и возвращении ее обратно в комнату. Такое оборудование состоит из двух блоков:


  1. Внешняя часть. Ее устанавливают на фасадах зданий, вне охлаждаемой комнаты. Внутри находится компрессорно-конденсаторная часть. Практически все основные рабочие компоненты системы расположены именно во внешнем блоке, поэтому в случае его поломки, придется менять все устройство.
  2. Внутренний блок. Оборудован электронной платой для управления. Используя пульт управления, можно менять температуру воздуха, поддерживать оптимальный климат внутри помещения, включать дополнительный функционал.

Внешний и внутренний блок соединены друг с другом через медные теплоизолированные трубки.

При этом сплит-системы также подразделяют на:


  1. Настенные модели. Это классический тип кондиционера, который устанавливают в доме. Имеет внешний и внутренний блок, соединенные трубками.
  2. Мульти-сплит системы. Более функциональная модель, оборудована несколькими внутренними блоками. За счет этого охлаждается сразу несколько помещений. Такие системы часто используются в офисах и больших домах.
  3. Кассетные кондиционеры. Основное отличие от классических сплит-систем – установка на потолке. За счет этого обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение помещения. Благодаря месту своей установки, устройство быстрее и эффективнее справляется со своей задачей.
  4. Канальные кондиционеры. Такой вид устройства больше подходит для охлаждения промышленных помещений. Отличительная характеристика – монтаж системы выполняется внутрь воздуховода.

Кроме того, помимо сплит-систем, популярностью пользуются мобильные кондиционеры. Это моноблочная конструкция, не имеющая внешнего блока. Такая конструкция отличается своей простотой, компактностью, и мобильностью.

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