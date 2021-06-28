За счет нас хотят увеличить список бомжей?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За счет нас хотят увеличить список бомжей?

1:53:466/28/2021
0

Я пенсионерка, живу в общежитие, которое когда-то принадлежало Шпалопропиточному заводу. Завод закрыли, нас вместе с людьми продали строительной компании ТДСК, которая нас продала вместе с людьми частнику, а он нас теперь просит сняться с регистрационного учета и освободить жилое помещение.

Пенсионерка просит помощи

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Дюкова Вера Ивановна:

Живу в Томске. Хотела бы задать вопрос Путину!!! Так как администрация Томска никаких мер по нашему делу не принимает!! Я пенсионерка, мне 63 года, жив в общежитие, когда-то принадлежало Шпалопропиточному заводу, на заводе отработала 30 лет, свекровь 32, свекр 28. Почти 100 лет отдали заводу!! Завод закрыли, нас вместе с людьми продали строительной компании ТДСК, которая нас продала вместе с людьми частнику, а он нас теперь просит сняться с регистрационного учета и освободить жилое помещение, а я здесь проживаю с 1995 года. Проживают пенсионеры, инвалиды, дети!! За счет нас хотят увеличить список бомжей? Как нам быть???

От редакции:

Свои вопросы вы можете задать Владимиру Путину на сайте "Москва-Путину".

Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
«Тыкаем палкой в медведя»: реакция британцев на ЧП с «Дефендером»
Если часто есть этот продукт, можно забыть про высокое давление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Сколько сборная России получит за выступление на Евро-2020
Россияне массово отказались от отечественных курортов: причина
заводобщежитиевопрос Путину
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Такое возможно только в России?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса в России: Публикуем полный список
    1:46:37 6/28/2021
    Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса в России: Публикуем полный список
    БердскГипермаркет "Леруа Мерлен" открылся под Бердском 28 июня 2021
    1:43:53 6/28/2021
    Гипермаркет "Леруа Мерлен" открылся под Бердском 28 июня 2021
    БердскВ Бердске на 64-м году жизни скончалась Скрябина Евгения Александровна. Дата и время прощания
    1:41:22 6/28/2021
    В Бердске на 64-м году жизни скончалась Скрябина Евгения Александровна. Дата и время прощания
    БердскВсе пункты вакцинации против коронавируса в Бердске: Время работы в ТЦ "ГУМ" и "Гермес"
    1:31:39 6/28/2021
    Все пункты вакцинации против коронавируса в Бердске: Время работы в ТЦ "ГУМ" и "Гермес"
    28 июня 2021 года – первый день Петрова поста: Что нужно и можно делать в этот важный день + календарь приема пищи в Петров пост
    1:20:53 6/28/2021
    28 июня 2021 года – первый день Петрова поста: Что нужно и можно делать в этот важный день + календарь приема пищи в Петров пост
    В России вводят пошлину на экспорт черного и цветного металла с 1 августа 2021. Но временно
    12:58:43 6/28/2021
    В России вводят пошлину на экспорт черного и цветного металла с 1 августа 2021. Но временно
    Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19 в регион
    12:47:16 6/28/2021
    Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19 в регион
    Троих офицеров авиации ФСБ арестовали по подозрению в крупном мошенничестве
    12:40:59 6/28/2021
    Троих офицеров авиации ФСБ арестовали по подозрению в крупном мошенничестве
    Съедобную вакцину против холеры придумали ученые
    12:35:09 6/28/2021
    Съедобную вакцину против холеры придумали ученые
    Кто может получить справку о медотводе от прививки против коронавируса и как это сделать, рассказываем
    12:28:05 6/28/2021
    Кто может получить справку о медотводе от прививки против коронавируса и как это сделать, рассказываем