В рубрику "Сообщи свои новости" написала Дюкова Вера Ивановна:
Живу в Томске. Хотела бы задать вопрос Путину!!! Так как администрация Томска никаких мер по нашему делу не принимает!! Я пенсионерка, мне 63 года, жив в общежитие, когда-то принадлежало Шпалопропиточному заводу, на заводе отработала 30 лет, свекровь 32, свекр 28. Почти 100 лет отдали заводу!! Завод закрыли, нас вместе с людьми продали строительной компании ТДСК, которая нас продала вместе с людьми частнику, а он нас теперь просит сняться с регистрационного учета и освободить жилое помещение, а я здесь проживаю с 1995 года. Проживают пенсионеры, инвалиды, дети!! За счет нас хотят увеличить список бомжей? Как нам быть???
От редакции:
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