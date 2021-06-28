На четыре дня отключат горяченькую в Бердске: Обновленный список для горожан
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На четыре дня отключат горяченькую в Бердске: Обновленный список для горожан

2:12:296/28/2021Фото: pixabay
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Готовить тазики и кастрюльки нужно к 5 июля.

Горячей воды в Бердске не будет с 5 июля

Муниципальный «Комбинат бытовых услуг» Бердска сообщил о том, что в городе будет произведено плановое отключение горячего водоснабжение у тех жителей, которые запитаны от ЦТП-18. И в связи с тем, что сотрудники собираются провести плановую чистку водоподогревателей, горячую воду отключат у жителей по следующим адресам: ул. Красный Сокол 16,17,18,19, 20, 21, 23 и ул. Ленина 1а. У горожан не будет горячей воды с 8.30 пятого июля по 16 часов девятого июля.

А из-за проведения ремонта трубопровода холодного водоснабжения 1 июля отключат горячую и холодную воду у жителей : ул. Комсомольская 26, 28, 28а ,32, ул. Лелюха 13, 15, ул. Ленина 33, детсад №27. Отключение будет производится с 8.30 до 13 часов.

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