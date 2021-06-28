Какие законы вступают в силу с 1 июля 2021: Полный разбор

Новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения второго месяца лета - в нашем материале.
1 июля
Новые детские пособия
Вступят в силу законы о новых выплатах, предложенные Президентом РФ в Послании:
● на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации;
● появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
Решение о новых выплатах, принятое Президентом, Председатель ГД Вячеслав Володин назвал новыми стандартами помощи гражданам. «Будет помощь государства, и женщина будет понимать, что она может ребенка оставить несмотря на проблемы, которые у нее есть. Потому что государство будет помогать. Это будет нашим стандартом оказания помощи в этой ситуации», — сказал Председатель ГД.
Запрет на второе гражданство госслужащих
Запрещается иметь второе гражданство или постоянный ВНЖ другой страны:
● государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;
● военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
● послам и полномочным представителям;
● главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;
● губернаторам, региональным депутатам и др.
«Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Карта «Мир»
Обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.
«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал ранее Председатель ГД.
Граждан будут информировать о положенных льготах
Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.
Социальная реклама в интернете
Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5 % площадей или времени.
Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.
Соцвыплаты на карту «Мир»
С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир».
Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.
Государственный и муниципальный контроль
Закон разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля. Это решение было принято в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина».
Также основными принципами установления обязательных требований правовых актов становятся риск-ориентированный подход, правовая определенность, системность, открытость, предсказуемость и исполнимость.
Изменения в налоговом законодательстве
● Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом;
● налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной;
● перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога;
● вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство.
Использование контрольно-кассовой техники
ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.
Переводы без открытия банковского счета
Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.
Возможности участников публичных слушаний расширят
Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.
Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.
Субсидии и компенсации на оплату ЖКХ
Теперь отказать в субсидии могут только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.
Раньше ее предоставляли, если у гражданина не было задолженности в целом или при заключении соглашений по ее погашению.
Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется предоставлять документы. Это облегчит жизнь гражданам.
Предустановленные отечественные приложения
Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.
Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Учет древесины
Определены виды древесины, которые подлежат учету. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.
Есть исключения. В частности, эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Изменения в сфере сельского хозяйства
Один закон позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.
Вторым законом вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Производство и оборот этилового спирта
Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тыс. рублей.
Валютные операции
Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.
Новые требования к МФО
Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей.
Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.
10 июля
МФО и кредитные кооперативы
Микрофинансовая компания и кредитный кооператив обязаны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.
Кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.