Под Самарой нашли мертвеца, который пропал после столкновения надувной лодки с катером депутатов Единой России

Под Самарой нашли тело мужчины, который пропал после столкновения катера с депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки. Его нашли в воскресенье в Волге.
- В Волге в районе поселка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как ее вечером 18 июня вблизи Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.
Напомним, все произошло 18 июня возле Жигулевска Самарской области. Тогда катер Fjord-460 врезался в надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем катера правил безопасности движения на воде. По некоторым данным, за рулем катера находился госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов и все они были в нетрезвом состоянии.
В настоящее время директор Жигулевского заповедника снят с поста, а депутатам приостановили членство в партии Единая Россия.