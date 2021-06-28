20 суперпродуктов сохранят молодость и красоту кожи, волос, зубов и ногтей
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20 суперпродуктов сохранят молодость и красоту кожи, волос, зубов и ногтей

10:30:226/28/2021,Брокки УилсонФото: pixabay.com
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Морщины, прыщи и неровный тон кожи - это лишь некоторые из многих проблем с кожей, с которыми мы сталкиваемся из-за старения и чрезмерного пребывания на солнце. 

Выглядите молодо и красиво с этими 20 распространенными суперпродуктами

Функциональная пища, как известно, укрепляет здоровье ваших внутренних органов, но на самом деле сохраняет здоровье как внутри, так и снаружи. Питательные вещества в повседневных суперпродуктах, таких как авокадо и шпинат, обладают рядом преимуществ для красоты, например сияющей кожей, здоровыми волосами, крепкими ногтями и более белыми зубами, пишет food.news.

Вот 20 распространенных косметических продуктов , которые помогут улучшить вашу внешность с головы до ног:

Для здоровой сияющей кожи

Морщины, прыщи и неровный тон кожи - это лишь некоторые из многих проблем с кожей, с которыми мы сталкиваемся из-за старения и чрезмерного пребывания на солнце. Для сияющей, молодой и чистой кожи ешьте следующие продукты:

  • Соевые бобы - эти продукты с высоким содержанием белка и различных минералов помогают уменьшить прыщи и даже улучшить тон кожи. Пищевой белок важен для здоровья кожи, потому что он поставляет аминокислоты, необходимые для производства кератина, который является одним из структурных белков вашей кожи, волос и ногтей.
  • Авокадо - этот жирный суперпродукт полон полезных жирных кислот омега-3. Эти полезные жиры помогают удерживать влагу и замедляют процесс старения.
  • Фасоль - эта фасоль помогает уменьшить появление прыщей и прыщей благодаря высокому содержанию цинка. Цинк помогает избавиться от прыщей , уменьшая воспаление и раздражение. Между тем, низкий уровень цинка связан с высыпаниями на коже.
  • Греческий йогурт - молочная кислота в греческом йогурте подтягивает вашу кожу, делая ее более устойчивой к появлению тонких линий и морщин.
  • Оливковое масло первого отжима - оливковое масло содержит антиоксиданты, которые помогают замедлить процесс старения и уменьшить отечность под глазами. Чтобы избавиться от опухших глаз, просто нанесите на кожу оливковое масло.

Для густых блестящих волос

Как ваша коронация, ваши волосы имеют большое значение для вашего внешнего вида. Ешьте эти функциональные продукты для сияющих, сильных и густых волос:

  • Сыр - сыр содержит биотин, витамин B, обычно используемый для ускорения роста волос.
  • Устрицы - цинк в устрицах укрепляет волосяные фолликулы и способствует росту густых волос. Исследования показывают, что дефицит цинка ослабляет структуру белка, из которого состоят фолликулы.
  • Птица. Продукты из птицы, такие как яйца, являются отличным источником биотина и белка, которые укрепляют волосы и стимулируют их рост. Когда вы потребляете недостаточно белка, ваше тело потребляет макроэлементы, чтобы другие части вашего тела могли получить его часть. Это мало что оставляет вашим волосам, что может вызвать их выпадение.
  • Лосось - эта жирная рыба является одним из лучших источников омега-3, которые делают ваши волосы блестящими, питая сальные железы вокруг волосяных фолликулов. Омега-3 также обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают открывать фолликулы и стимулировать здоровый рост волос.
  • Шпинат - этот листовой зеленый овощ богат витаминами А и С, железом и бета-каротином. Эти питательные вещества помогают сохранять кожу головы и волосы увлажненными, предотвращая ломкость волос.

Для сильных и белых зубов

Здоровые зубы - залог яркой и красивой улыбки, поэтому уход за полостью рта очень важен. Следующие продукты полезны для ваших зубов и помогают защитить их от кариеса и других стоматологических проблем.

  • Зеленый чай. Удалите зубной камень, регулярно выпивая чашку зеленого чая. Исследования показали, что зеленый чай помогает уменьшить зубной налет, снижает кислотность и контролирует популяцию бактерий во рту. Есть также свидетельства того, что употребление зеленого чая защищает от заболеваний десен и кариеса .
  • Сыр - сыр - богатый источник кальция, который важен для крепких и здоровых зубов. Эксперты также говорят, что употребление сыра снижает кислотность во рту и помогает предотвратить кариес.
  • Клубника - эти ягоды содержат натуральное средство для чистки зубов и яблочную кислоту, которая помогает отбелить зубы, разрушая частицы, окрашивающие зубы.
  • Сельдерей - этот овощ стимулирует выработку слюны, заставляя вас много жевать. Это увеличение слюны нейтрализует больше бактерий во рту, помогая предотвратить кариес.
  • Кешью - кешью обладают антибактериальными свойствами, борются с кариесом и улучшают здоровье полости рта. Они также богаты магнием, который способствует здоровью костей и зубов.

Для гладких и здоровых ногтей

Здоровые ногти гладкие, без ямок и бороздок. Они однородны по цвету и консистенции, не имеют пятен или обесцвечивания. Чтобы ваши ногти были здоровыми, добавьте в свой рацион следующие суперпродукты:

  • Скумбрия - омега-3 в скумбрии помогают обратить вспять сухие или ломкие ногти, сохраняя их увлажненными.
  • Семена чиа - семена чиа являются отличным источником белка, кальция и магния, которые поддерживают производство белков, необходимых для роста здоровых ногтей.
  • Тыквенные семечки - тыквенные семечки также содержат некоторые ключевые элементы крепких и здоровых ногтей, такие как белок, цинк и железо.
  • Брокколи - этот овощ содержит аминокислоту цистеин, которая поддерживает структуру белков в ваших ногтях. Кроме того, цистеин является  антиоксидантом, который помогает бороться со старением .
  • Сырое какао - сырое какао полно питательных веществ, важных для здоровья ногтей, таких как кальций, магний, железо и цинк.

Многие суперпродукты содержат питательные вещества, полезные для вашей кожи, волос, зубов и ногтей. Добавьте перечисленные здесь продукты в свой рацион, чтобы выглядеть молодо и красиво с головы до пят.

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