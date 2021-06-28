О чем нужно помолиться апостолам Петру и Павлу в праздник 29 июня и 12 июля?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

О чем нужно помолиться апостолам Петру и Павлу в праздник 29 июня и 12 июля?

4:20:556/28/2021Фото: Православие.Ru
0

Эти два апостола приложили самые большие силы для распространения христианства, а потому являются первоверховными и самыми почитаемыми среди других апостолов.

икона
Святые апостолы встретились только Вознесения Господня

Православные отметят день апостолов Петра и Павла 12 июля. а католики - 29 июня. Это праздник имеет постоянную дату и из года в год отмечается одинаково.

В этот день состоялось перенесение их мощей в храм, построенный в их честь в Риме. Эти два апостола приложили самые большие силы для распространения христианства, а потому являются первоверховными и самыми почитаемыми среди других апостолов.

Их жизнь кардинально отличалась друг от друга. Петр был учеником Христа при его земной жизни, но трижды отрекся от него, в чем потом горько раскаялся и искупал свою вину всю свою жизнь рвением в проповедовании христианства. Петра распяли, как и Христа на кресте, однако н считал себя недостойным принять такую же смерть, а потому попросил повернуть его лицом к кресту.

Павел долгое время был ярым противником Иисуса, однако позже кардинально переменил свое мнение и также рьяно, как и Петр, проповедовал христианство. Он принял смерть иную - ему отсекли голову.

Петр был бедняком, а Павел - знатного происхождения. И они ни разу не встретились во время земной жизни Иисуса. Их встреча состоялась после Вознесения Иисуса на небеса. Дальше их пути тесно переплетались.

Казнены они были в один день, но с разницей в год. Смерть приняли в одном и том же возрасте.

Молятся апостолам о помощи, о наставлении, об укреплении веры, об исцелении, и в любых других ситуациях, когда есть надобность. Молитва перед иконой апостолов помогает лучше настроиться на обращение к ним.

Молитва первая


Молитва вторая


Молитва  третья


Молитва четвертая


Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Человек стареет рывками: три возраста, когда это происходит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Эксперт напомнила о новых правилах начисления пенсии с 1 июля
Самые подлые люди по гороскопу: из всего пять
молитвапраздникиглавные молитвыдень Петра и Павла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем попросите святых апостолов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили
    4:19:59 6/28/2021
    В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили
    БердскНовосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...
    4:13:42 6/28/2021
    Новосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...
    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    4:01:28 6/28/2021
    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    БердскПосле вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    3:56:36 6/28/2021
    После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    3:54:17 6/28/2021
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    3:41:55 6/28/2021
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    БердскСколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    3:39:24 6/28/2021
    Сколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    БердскНа отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    3:37:19 6/28/2021
    На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    БердскОт коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:33:25 6/28/2021
    От коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты
    3:20:24 6/28/2021
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты