О чем нужно помолиться апостолам Петру и Павлу в праздник 29 июня и 12 июля?

Православные отметят день апостолов Петра и Павла 12 июля. а католики - 29 июня. Это праздник имеет постоянную дату и из года в год отмечается одинаково.
В этот день состоялось перенесение их мощей в храм, построенный в их честь в Риме. Эти два апостола приложили самые большие силы для распространения христианства, а потому являются первоверховными и самыми почитаемыми среди других апостолов.
Их жизнь кардинально отличалась друг от друга. Петр был учеником Христа при его земной жизни, но трижды отрекся от него, в чем потом горько раскаялся и искупал свою вину всю свою жизнь рвением в проповедовании христианства. Петра распяли, как и Христа на кресте, однако н считал себя недостойным принять такую же смерть, а потому попросил повернуть его лицом к кресту.
Павел долгое время был ярым противником Иисуса, однако позже кардинально переменил свое мнение и также рьяно, как и Петр, проповедовал христианство. Он принял смерть иную - ему отсекли голову.
Петр был бедняком, а Павел - знатного происхождения. И они ни разу не встретились во время земной жизни Иисуса. Их встреча состоялась после Вознесения Иисуса на небеса. Дальше их пути тесно переплетались.
Казнены они были в один день, но с разницей в год. Смерть приняли в одном и том же возрасте.
Молятся апостолам о помощи, о наставлении, об укреплении веры, об исцелении, и в любых других ситуациях, когда есть надобность. Молитва перед иконой апостолов помогает лучше настроиться на обращение к ним.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва третья
Молитва четвертая