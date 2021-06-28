Ранний симптом рака кишечника назвали врачи
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Ранний симптом рака кишечника назвали врачи

10:08:026/28/2021,KATRINA TURRILLФото: pixabay.com
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Желеобразное вещество в стуле может быть предупреждающим знаком. Узнай больше!

Симптомы рака кишечника: желеобразное вещество в стуле может быть предупреждающим знаком
Сюжет: Онкология
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Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, поскольку они не обязательно вызывают у вас недомогание. Но некоторые из наиболее заметных показателей можно найти в вашем стуле. Одним из признаков может быть повышенное количество «желеобразного вещества» в стуле.
Кровь в фекалиях без геморроя (геморрой) - один из наиболее известных симптомов рака кишечника. Но также стоит отметить изменения в вашей привычке к опорожнению кишечника. Признаком заболевания может быть более частое мочеиспускание, более жидкий и жидкий стул, а иногда и боль в животе.
Еще кое-что, на что следует обратить внимание при дефекации, - это повышенное количество слизи в стуле, которую клиника Майо описывает как «желеобразное вещество».

В нем поясняется: «Небольшое количество слизи в стуле обычно не о чем беспокоиться. Стул обычно содержит небольшое количество слизи - желеобразного вещества, которое вырабатывается вашим кишечником, чтобы поддерживать слизистую оболочку толстой кишки влажной и смазанной. Но вам следует поговорить со своим врачом, если вы заметили повышенное количество слизи в стуле, особенно если это происходит регулярно или сопровождается кровотечением или изменением привычек кишечника».

Повышенное количество слизи в стуле, связанное с диареей, может быть вызвано определенными кишечными инфекциями.

Клиника Мэйо добавляет: «Кровянистая слизь в стуле или слизь, сопровождающаяся болью в животе, может представлять более серьезные заболевания - болезнь Крона, язвенный колит и даже рак».

В целом врачи считают, что «колбасный» или «змеиный» фекалии гладкие и мягкие - это нормально.

По данным WedMD, «колбасный, но комковатый» может быть признаком того, что у вас запор.
«Мягкие капли с четкими краями» могут быть признаком легкой диареи.

И какашки с «пушистыми кусочками с рваными краями» и «кашеобразными» более трех раз в день сигнализируют о диарее.

Запор редко бывает вызван серьезными заболеваниями кишечника.

Не все симптомы рака кишечника связаны с дефекацией.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что боль в животе, дискомфорт или вздутие живота всегда вызывали только прием пищи, что иногда приводило к сокращению количества съедаемой пищи и потере веса - это может быть признаком.

Вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех или более недель.

В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

Симптомы непроходимости кишечника могут включать:

периодическая, а иногда и сильная боль в животе - это всегда вызвано приемом пищи

непреднамеренная потеря веса - с постоянными болями в животе

постоянный отек животика - при болях в животе

будучи больным - с постоянным вздутием живота

Непроходимость кишечника считается неотложной медицинской помощью.

Поэтому, если вы подозреваете непроходимость кишечника, обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Источник: express.co.uk

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