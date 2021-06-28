Ранний симптом рака кишечника назвали врачи

Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, поскольку они не обязательно вызывают у вас недомогание. Но некоторые из наиболее заметных показателей можно найти в вашем стуле. Одним из признаков может быть повышенное количество «желеобразного вещества» в стуле.
Кровь в фекалиях без геморроя (геморрой) - один из наиболее известных симптомов рака кишечника. Но также стоит отметить изменения в вашей привычке к опорожнению кишечника. Признаком заболевания может быть более частое мочеиспускание, более жидкий и жидкий стул, а иногда и боль в животе.
Еще кое-что, на что следует обратить внимание при дефекации, - это повышенное количество слизи в стуле, которую клиника Майо описывает как «желеобразное вещество».
В нем поясняется: «Небольшое количество слизи в стуле обычно не о чем беспокоиться. Стул обычно содержит небольшое количество слизи - желеобразного вещества, которое вырабатывается вашим кишечником, чтобы поддерживать слизистую оболочку толстой кишки влажной и смазанной. Но вам следует поговорить со своим врачом, если вы заметили повышенное количество слизи в стуле, особенно если это происходит регулярно или сопровождается кровотечением или изменением привычек кишечника».
Повышенное количество слизи в стуле, связанное с диареей, может быть вызвано определенными кишечными инфекциями.
Клиника Мэйо добавляет: «Кровянистая слизь в стуле или слизь, сопровождающаяся болью в животе, может представлять более серьезные заболевания - болезнь Крона, язвенный колит и даже рак».
В целом врачи считают, что «колбасный» или «змеиный» фекалии гладкие и мягкие - это нормально.
По данным WedMD, «колбасный, но комковатый» может быть признаком того, что у вас запор.
«Мягкие капли с четкими краями» могут быть признаком легкой диареи.
И какашки с «пушистыми кусочками с рваными краями» и «кашеобразными» более трех раз в день сигнализируют о диарее.
Запор редко бывает вызван серьезными заболеваниями кишечника.
Не все симптомы рака кишечника связаны с дефекацией.
Национальная служба здравоохранения заявляет, что боль в животе, дискомфорт или вздутие живота всегда вызывали только прием пищи, что иногда приводило к сокращению количества съедаемой пищи и потере веса - это может быть признаком.
Вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех или более недель.
В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.
Симптомы непроходимости кишечника могут включать:
периодическая, а иногда и сильная боль в животе - это всегда вызвано приемом пищи
непреднамеренная потеря веса - с постоянными болями в животе
постоянный отек животика - при болях в животе
будучи больным - с постоянным вздутием живота
Непроходимость кишечника считается неотложной медицинской помощью.
Поэтому, если вы подозреваете непроходимость кишечника, обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.
Источник: express.co.uk