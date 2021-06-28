Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово

3:54:176/28/2021Фото: pixabay
0

Мужчины распивали спиртное в коридоре общежития и неожиданно начали ругаться.

Мужчина нанес несколько ударов ножом своему знакомому

В Следственном комитете Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кемеровской области. Его подозревают в убийстве.

Все произошло вечером, 27 июня, в общем коридоре общежития на втором этаже дома № 53 по улице Петухова Кировского района. Подозреваемый со свои 41-летним знакомым пили спиртное. В какой-то момент между ними начался скандал и кемеровчанин нанес своему оппоненту два удара ножом в грудь. От полученных травм он скончался. Тело погибшего нашли жильцы общежития и сообщили об этом в полицию.

Нападавшего задержали, но свою вину он не признал. Сейчас он находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.

Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
Союзник РФ помог Украине с оружием и выступил с заявлением
Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
убийствоударил ножомраспивали алкогольубил друга
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    3:54:17 6/28/2021
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    3:41:55 6/28/2021
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    БердскСколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    3:39:24 6/28/2021
    Сколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    БердскНа отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    3:37:19 6/28/2021
    На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    БердскОт коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:33:25 6/28/2021
    От коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты
    3:20:24 6/28/2021
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты
    Коронавирусом заболели 156 жителей Новосибирской области за сутки на 28 июня 2021. Скончались девять пациентов
    2:58:08 6/28/2021
    Коронавирусом заболели 156 жителей Новосибирской области за сутки на 28 июня 2021. Скончались девять пациентов
    На Москву надвигается "суперливень" 28 июня 2021
    2:52:52 6/28/2021
    На Москву надвигается "суперливень" 28 июня 2021
    Бердск"Мы обязаны защищать права людей. Вот и все": Новый прокурор Бердска Андрей Кузнецов ответил на главные вопросы. Смотрите фото и видео
    2:50:57 6/28/2021
    "Мы обязаны защищать права людей. Вот и все": Новый прокурор Бердска Андрей Кузнецов ответил на главные вопросы. Смотрите фото и видео
    В Новосибирске муж схватил за волосы любимую и пытался выкинуть из окна 8 этажа. Как он пытался ее убить, показал на видео СК
    2:48:20 6/28/2021
    В Новосибирске муж схватил за волосы любимую и пытался выкинуть из окна 8 этажа. Как он пытался ее убить, показал на видео СК