Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово

В Следственном комитете Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кемеровской области. Его подозревают в убийстве.
Все произошло вечером, 27 июня, в общем коридоре общежития на втором этаже дома № 53 по улице Петухова Кировского района. Подозреваемый со свои 41-летним знакомым пили спиртное. В какой-то момент между ними начался скандал и кемеровчанин нанес своему оппоненту два удара ножом в грудь. От полученных травм он скончался. Тело погибшего нашли жильцы общежития и сообщили об этом в полицию.
Нападавшего задержали, но свою вину он не признал. Сейчас он находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.