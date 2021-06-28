Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
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Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии

3:41:556/28/2021Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Еще пять человек были госпитализированы с места ДТП.

Скорая отлетела в Камаз после столкновения со Шкодой

В минувшее воскресенье, возле Отрадного в Самарской области произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобиль Скорой помощи, Камаз и легковушка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель спецавтомобиля двигался по автодороге Самара – Бугуруслан с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Недалеко от Отрадного легковушка не уступила дорогу машине Скорой и произошло столкновение. В результате чего, автомобиль медиков отбросило на стоявший неподалеку большегруз.

В итоге, водитель Скорой помощи погиб, еще пять человек были госпитализированы с места ДТП. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Водитель Скорой погиб от полученных травм

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