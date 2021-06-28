Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса

4:01:286/28/2021Фото: pixabay
0

Местные врачи считают, что в его смерти виновато хроническое заболевание.

Мужчина умер сразу после прививки

В Иордании произошло ЧП во время вакцинации от коронавируса. Как сообщило местное министерство здравоохранения, мужчина 66 лет скончался спустя 10 минут после введения вакцины AstraZeneca. Для него это была уже вторая доза вакцины, первую он получил еще 4 апреля.

"Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом", - подчеркивается в документе.

Как заявил представитель Минздрава, "пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса". Также в местном минздраве пытаются выяснить, какой диагноз был у мужчины. По сведениям агентства, умерший пациент страдал хроническими заболеваниями.

5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
Как Китай наказал Украину за «неправильное» голосование в ООН
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
28 июня - праздник: на что строгий запрет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
прививкакоронавирус вакцинасмерть от прививки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    4:01:28 6/28/2021
    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    БердскПосле вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    3:56:36 6/28/2021
    После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    3:54:17 6/28/2021
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    3:41:55 6/28/2021
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    БердскСколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    3:39:24 6/28/2021
    Сколько жителей Бердска умерли после вакцинации от коронавируса в 2021 году, стало известно
    БердскНа отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    3:37:19 6/28/2021
    На отсутствие кварцевания в кабинетах медиков поликлиники №2 пожаловались пациенты Бердска. Так ли это, ответил начмед Рэм Волков
    БердскОт коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    3:33:25 6/28/2021
    От коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты
    3:20:24 6/28/2021
    С какого по какое число длиться Петров или Апостольский пост в 2021 году? Особенности летнего поста и запреты
    Коронавирусом заболели 156 жителей Новосибирской области за сутки на 28 июня 2021. Скончались девять пациентов
    2:58:08 6/28/2021
    Коронавирусом заболели 156 жителей Новосибирской области за сутки на 28 июня 2021. Скончались девять пациентов
    На Москву надвигается "суперливень" 28 июня 2021
    2:52:52 6/28/2021
    На Москву надвигается "суперливень" 28 июня 2021