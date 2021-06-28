Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса

В Иордании произошло ЧП во время вакцинации от коронавируса. Как сообщило местное министерство здравоохранения, мужчина 66 лет скончался спустя 10 минут после введения вакцины AstraZeneca. Для него это была уже вторая доза вакцины, первую он получил еще 4 апреля.
"Все усилия, предпринятые врачами госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, не увенчались успехом", - подчеркивается в документе.
Как заявил представитель Минздрава, "пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса". Также в местном минздраве пытаются выяснить, какой диагноз был у мужчины. По сведениям агентства, умерший пациент страдал хроническими заболеваниями.