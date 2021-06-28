После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская

Как сообщила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская на пресс-подходе в администрации Бердска 28 июня, сейчас в городской больнице 265 полностью вакцинированных работников, то есть тех, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса.
- Нужно понимать, что общее количество медицинских работников сейчас у нас составляет не более одной тысячи человек, и еще работники со стороны, - уточнила главврач ЦГБ 28 июня в администрации.
Среди вакцинированных медработников БЦГБ есть двое заболевших в легкой форме, у которых еще не прошел 21 день со второй дозы вакцины. У одного из пациентов есть факторы риска и невыполнение Санитарно-эпидемиологических режимов.
- Даже на фоне прививки наши сотрудники, не выполняя требование санитарно-эпидемиологических режимов, могут инфицироваться этим новым штаммом коронавирусной инфекции, который на сегодняшний день наиболее актуальный, - пояснила Алла Дробинская.