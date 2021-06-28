После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
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После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская

3:56:366/28/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Также Алла Николаевна рассказала, сколько медработников привито от вируса.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Как сообщила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская на пресс-подходе в администрации Бердска 28 июня, сейчас в городской больнице 265 полностью вакцинированных работников, то есть тех, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса.

- Нужно понимать, что общее количество медицинских работников сейчас у нас составляет не более одной тысячи человек, и еще работники со стороны, - уточнила главврач ЦГБ 28 июня в администрации.

Среди вакцинированных медработников БЦГБ есть двое заболевших в легкой форме, у которых еще не прошел 21 день со второй дозы вакцины. У одного из пациентов есть факторы риска и невыполнение Санитарно-эпидемиологических режимов.

- Даже на фоне прививки наши сотрудники, не выполняя требование санитарно-эпидемиологических режимов, могут инфицироваться этим новым штаммом коронавирусной инфекции, который на сегодняшний день наиболее актуальный, - пояснила Алла Дробинская.

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