В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили

В Москве приостановили запись на прививки от коронавируса. Это произошло из-за того, что в столице закончилась отечественная вакцина «КовиВак», Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
- В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины, — говорится в публикации.
Отметим, что в столице ставят новые рекорды по записи на вакцинацию. Так, только 25 июня на прививку от коронавируса записались 86 тысяч человек.