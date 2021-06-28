В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили
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В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили

4:19:596/28/2021Фото: pixabay
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Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины.

В Москве кончилась вакцина от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Москве приостановили запись на прививки от коронавируса. Это произошло из-за того, что в столице закончилась отечественная вакцина «КовиВак», Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

- В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины, — говорится в публикации.

Отметим, что в столице ставят новые рекорды по записи на вакцинацию. Так, только 25 июня на прививку от коронавируса записались 86 тысяч человек.

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