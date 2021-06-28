Студенты и врачи центра "Здоровья" помогают спасать жизни зараженных коронавирусом в ЦГБ Бердска

На пресс-подходе в администрации Бердска главврач БЦГБ Алла Дробинская рассказала, как больнице удается справляться с наплывом пациентов. Как оказалось, очень сильно помогает перепрофилирование врачей и помощь студентов-волонтеров.
Как рассказала главврач, врачи центра «Здоровье», которые раньше занимались профосмотрами и диспансеризацией, сейчас переключены на борьбу с СOVID-19. Также некоторое врачи венерологического отделения, пройдя программу непрерывного обучения врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией, тоже встали на передовую. Но отдельное место в рамках подключения "дополнительных ресурсов" у студентов-медиков.
- У нас работают волонтеры, это студенты медицинского университета Новосибирска. Это наш отряд волонтеров, медицинский резерв. Очень помогают медицинские сотрудники и специалисты нашего медицинского колледжа. Приходят и помогают ребята. Они занимаются автодозвоном, то есть созваниваются с пациентами, контролируют ситуацию по постановке второй вакцины, обзванивают пациентов 60+, чтобы выяснить, есть ли у них желание поставить вакцину, и если есть, то мы оформляем непосредственно выезд бригады, чтобы вакцинировать на дому. К нам также в этом году приходят 4 целевика, чтобы работать в первичном звене, - объяснила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 28 июня.