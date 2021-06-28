Какой урожай собирать в июле: собираем и перерабатываем черную и красную смородину, вишню ранних сортов, крыжовник, малину

Малина
Сбор урожая эти красивых, ярких и ароматных ягод растягивается с июля по август. Урожай не вызревает весь разом. Одни ягоды собираете - следом подходят другие. А потому сбор ягод малины нужно производить примерно через день - переспевшая ягода становится невкусной и осыпается на землю.
Для заморозки используют одноразовые пластиковые контейнеры и наполняют их понемногу, чтобы ягода не смялась. Мыть перед замораживаем малину нельзя.
Вишня
Не все сорта вишни вызревают в июле. Однако сбор ягод некоторые счастливые обладатели ранних сортов производят уже в середине лета. Урожай собирается разом - все ягоды вызревают одновременно. Сбор не вызывает затруднений - ягоды хорошо снимаются с плодоножки либо собираются вместе с ней. Вишню можно замораживать, варить варенье, делать компоты. Из вишни готовят и домашние алкогольные напитки - настойку и вино. Ягоды, оставшиеся после приготовления наливок можно замораживать и зимой использовать в выпечке кексов например - алкоголь улетучивается, оставляя великолепный аромат этих летних ягод.
Смородина
Легче всего собирать красные и белые ягоды. Даже полностью созревая они не опадают с кисти, в отличие от черной смородины. Собирают их кисточками, моя и обирая с веточки непосредственно перед едой или переработкой. Черные ягодки при перезревании могут растрескиваться и опадать с кисти, поэтому за периодом ее созревания нужно следить более тщательно.
Сбор урожая происходит в два-три этапа по мере созревания кистей.
Клубника
Клубнику из-за ее размеров собирать проще всего. Она собирается вместе с чашелистиком, моется перед употреблением или переработкой. Сбор урожая происходит постепенно, поскольку ягода не вызревает вся за один раз.
Перед заморозкой ягоду мыть ненужно - она очень легко повреждается. В холодильнике долго не ранится. Ее пористая структура легко впитывает посторонние запахи, а потому кушайте ее сразу или сразу отправляйте в переработку.
Крыжовник
Эта ягода созревает позже все вышеперечисленных. Сбор крыжовника, особенно если он колючий - самый трудоемкий процесс. Важно не передержать ягоды на кусте, потому что с перезреванием они становятся безвкусными.
Из крыжовника получается отличное варенье, пастила, мармелад - в ягодах много пектина. Можно его и просто замораживать, а зимой использовать для приготовления морса. Из крыжовника получается вкусное домашнее вино.