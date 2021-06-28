Новосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...

- Инженер-программиста 1С, з/п договорная
- Ведущий инженер АСУ, 40000 рублей
- Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей
- Инженер-технолог локальных очистных сооружений, з/п 45000 рублей
- Моторист АТЦ, з/п 40000 рублей
- Рабочие на производство, з/п 37000 рублей
- Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
- Мастер колбасного цеха, з/п 32000 рублей
- Мастер цеха переработки, з/п 35000 рублей
- Тракторист, з/п 35000 рублей
- Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
- Водитель( кат. В.С), з/п от 40000 рублей
- Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
- Учетчик, 30000 рублей
- Системный администратор, 28400 рублей
- Комплектовщик, з/п 35000 рублей
- Электрогазосварщик, з/п 27600 рублей
- Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей
- Оператор птицефабрик и механизированных ферм, з/п 26000-30000 рублей
- Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000 рублей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п25000-27000 рублей
- Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000 рублей
- Бухгалтер, з/п от 24000 рублей
- Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей
- Вакцинатор, з/п 23000 рублей
- Медицинская сестра, з/п 24000 рублей
- Продавец( Линево, ст. Евсино), з/п 20000-22000 рублей
- Санитар ветеринарный, з/п 19600 рублей
- Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000 рублей
- Грузчик, з/п от 18000 рублей
- Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей
- Автомойщик, з/п 16600 рублей
Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!