Новосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...
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Новосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...

4:13:426/28/2021Фото: НПФ
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Обучим и трудоустроим ТРАКТОРИСТОВ!

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

- Инженер-программиста 1С, з/п договорная


- Ведущий инженер АСУ, 40000 рублей


- Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей


- Инженер-технолог локальных очистных сооружений, з/п 45000 рублей


- Моторист АТЦ, з/п 40000 рублей


- Рабочие на производство, з/п 37000 рублей


- Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей


Мастер колбасного цеха, з/п 32000 рублей


- Мастер цеха переработки, з/п 35000 рублей


- Тракторист, з/п 35000 рублей


- Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей


- Водитель( кат. В.С), з/п от 40000 рублей


- Водитель категории Е, з/п 50000 рублей


- Учетчик, 30000 рублей


- Системный администратор, 28400 рублей


- Комплектовщик, з/п 35000 рублей


- Электрогазосварщик, з/п 27600 рублей


- Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей


- Оператор птицефабрик и механизированных ферм, з/п 26000-30000 рублей


Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000 рублей


- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п25000-27000 рублей


Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000 рублей


- Бухгалтер, з/п от 24000 рублей


- Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей


- Вакцинатор, з/п 23000 рублей


- Медицинская сестра, з/п 24000 рублей


- Продавец( Линево, ст. Евсино), з/п 20000-22000 рублей


- Санитар ветеринарный, з/п 19600 рублей


- Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000 рублей


- Грузчик, з/п от 18000 рублей


- Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей


- Автомойщик, з/п 16600 рублей


Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52


Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!


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