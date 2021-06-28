Сколько ковидных бригад приезжают к пациентам на дом в Бердске и сколько больных они обслуживают за сутки, тайна раскрыта

Сюжет: Третья волна коронавируса
Как рассказала, отчитываясь в борьбе Бердска с коронавирусом, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, в городе продолжают работать две ковидных бригады: одна из них приезжает на вызовы, где у пациентов очень высокая температура, вторая приезжает к пациентам с признаками ОРВИ. Кроме того, в БЦГБ также работают 7 линейных бригад.- По сводке у нас максимальное количество выездов скорой помощи за сутки, особенно в выходные дни, когда поликлиника работает только одна, до 140-145 выездов, - рассказала 28 июня главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.