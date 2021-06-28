Сколько ковидных бригад приезжают к пациентам на дом в Бердске и сколько больных они обслуживают за сутки, тайна раскрыта
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько ковидных бригад приезжают к пациентам на дом в Бердске и сколько больных они обслуживают за сутки, тайна раскрыта

4:33:306/28/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
0

Максимальное количество выездов за сутки обычно случается по выходным - это 140-145 случаев.

Сюжет: Третья волна коронавируса
От коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская

От коронавируса умерли 149 жителей Бердска в 2020 и 2021 годах, заявила главврач ЦГБ Алла ДробинскаяКоронавирусом заболели 156 жителей Новосибирской области за сутки на 28 июня 2021. Скончались девять пациентовЕщё 151 новости

До 145 выездов совершают бригады скорой помощи за сутки
До 145 выездов совершают бригады скорой помощи за сутки
Как рассказала, отчитываясь в борьбе Бердска с коронавирусом, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, в городе продолжают работать две ковидных бригады: одна из них приезжает на вызовы, где у пациентов очень высокая температура, вторая приезжает к пациентам с признаками ОРВИ. Кроме того, в БЦГБ также работают 7 линейных бригад.
- По сводке у нас максимальное количество выездов скорой помощи за сутки, особенно в выходные дни, когда поликлиника работает только одна, до 140-145 выездов, - рассказала 28 июня главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Самые подлые люди по гороскопу: из всего пять
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Эксперт напомнила о новых правилах начисления пенсии с 1 июля
коронавирусCOVID-19выездыбригады скорой помощиковидные бригады
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

9 бригад - это достаточно?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Минздрав региона начал серию проверок организации работы первичного звена здравоохранения в условиях пандемии
    4:31:13 6/28/2021
    Минздрав региона начал серию проверок организации работы первичного звена здравоохранения в условиях пандемии
    БердскМужчина выпал из окна многоэтажки на ул. Герцена в Бердске
    4:27:22 6/28/2021
    Мужчина выпал из окна многоэтажки на ул. Герцена в Бердске
    В Новосибирске экс-кандидат в депутаты и бизнесмен Дмитрий Голованев умер от коронавируса
    4:26:53 6/28/2021
    В Новосибирске экс-кандидат в депутаты и бизнесмен Дмитрий Голованев умер от коронавируса
    О чем нужно помолиться апостолам Петру и Павлу в праздник 29 июня и 12 июля?
    4:20:55 6/28/2021
    О чем нужно помолиться апостолам Петру и Павлу в праздник 29 июня и 12 июля?
    В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили
    4:19:59 6/28/2021
    В Москве закончился "КовиВак": Запись на вакцинацию от коронавируса приостановили
    БердскНовосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...
    4:13:42 6/28/2021
    Новосибирской птицефабрике срочно требуются: моторист АТЦ, учетчик, медицинская сестра, автомойщик...
    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    4:01:28 6/28/2021
    Мужчина умер спустя 10 минут после введения вакцины от коронавируса
    БердскПосле вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    3:56:36 6/28/2021
    После вакцинации заразились коронавирусом медики в ЦГБ Бердска, подтвердила главврач Алла Дробинская
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    3:54:17 6/28/2021
    Нож вонзил в грудь жителю Новосибирска пьяный друг из Кемерово
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии
    3:41:55 6/28/2021
    Смертельное ДТП под Самарой: Водитель "скорой" влетел под КамАЗ из-за ошибки водителя иномарки. Фото с места трагедии