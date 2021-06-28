В ковидном госпитале Бердска занято 142 койки. Мест осталось всего для 8 пациентов

Сюжет: Третья волна коронавируса
Алла Дробинская на пресс-конференции в администрации Бердска рассказала о ситуации в ковидном госпитале. Как уточнила главврач БЦГБ, изначально в ковидном госпитале было 120 мест, на затем, во время второй волны, количество мест было увеличено - теперь там находится 150 коек. Также было увеличено количество реанимационных коек. Профильные коек в ковидном госпитале 20.- Я хотела бы подчеркнуть, что в нашем госпитале идет госпитализация пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с подтвержденным COVID-19. Вместе с этим у нас в госпитале сейчас находятся 142 человека, - заявила 28 июня Алла Дробинская.