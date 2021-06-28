Болельщица устроила массовую аварию на велогонке Тур Де Франс
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Болельщица устроила массовую аварию на велогонке Тур Де Франс

4:41:256/28/2021Фото: pixabay
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Она вышла с плакатом на дорогу и перекрыла движение велосипедистам.

Десятки велосипедистов упали из-за болельщицы

Серьезное ЧП произошло на велогонке Тур Де Франс. Там болельщица устроила массовый завал велосипедистов. Она вышла с плакатом, чтобы попасть в телеэфир. . Большая часть гонщиков ехала по узкой дороге единым пелотоном из практически 200 человек. На таких участках трассы зрители обычно вплотную подходят к проезжей части, при этом некоторые не только поддерживают спортсменов, но и пытаются привлечь к себе внимание телекамер. Именно это и сделала девушка, когда вышла на дорогу с плакатом «Allez Opi — Omi!», что можно перевести примерно как «Давай, дедушка и бабушка!». Отметим, что девушка стояла лицом в противоположную от велосипедистов сторону, позируя для камеры на ехавшем впереди пелотона мотоцикле. Свой плакат она держала так, что его длинный конец почти на метр выступал над дорогой и перекрывал траекторию движения.

В итоге, десятки спортсменов попадали со своих железых коней, 20 человек пострадали. 4 участница сошли с дистанции совсем. Теперь полиция ищет хулиганку, а организаторы собираются подавать в суд.

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