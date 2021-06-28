Лунный календарь огородника и садовода на все виды работ на земле на июль 2021 года
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Лунный календарь огородника и садовода на все виды работ на земле на июль 2021 года

11:20:466/28/2021Фото: Pixabay
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В июле можно высаживать позднюю рассаду капусты, моркови и редьки - эти овощи пойдут на длительное хранение зимой без потери вкусовых свойств.

салат, огород, латук, грядка
В июле будет два периода убывающей луны

Июль является не таким активным периодом, как весна и первый месяц лета, когда продолжались активные посадки, посевы и работа с рассадой. Обычно к середине лета уже только все посадочные работы завершены, но уже начинается сбор первых урожаев. Однако для того, чтобы этот урожай сохранить, равно как и жизнеспособность рассады и овощных культур - за ними нужен правильный и качественный уход.

Впрочем и посевные работы не все прекращены. Например укроп можно высеивать каждые две недели на несолнечные участки и при хорошем поливе - так на вашем столе постоянно будет свежая, нежная и ароматная зелень. Также в июле можно высаживать позднюю рассаду капусты, моркови и редьки - эти овощи пойдут на длительное хранение зимой без потери вкусовых свойств.

Сеем огурцы в грунт  4, 5, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 31 

Высаживаем поздние баклажаны и перец 4, 5, 18, 19, 26, 27, 28, 31 

Лук на зелень 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31

Чеснок можно посадить 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31

Картофель скороспелый 4, 5, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 31

Рассада помидоров в грунт  4, 5, 18, 19, 26, 27, 28, 31

Морковь. редька,  4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31

Укроп, кочанные салаты  4, 5, 18, 19, 26, 27, 28, 31

Скороспелая капуста 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31

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