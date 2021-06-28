"Было ощущение, что меня отбирают в отряд космонавтов": Как экс-полицейский устраивался в отдел полиции Бердска и почему стал "не годен" - история из первых уст

На службу в полицию постоянно требуются сотрудники. На сайте ОВД МВД по городу Бердску много вакансий. Как оказалось, чтобы стать сотрудником полиции, нужно пройти очень серьезную медицинскую комиссию.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от бердчанина.
- Все СМИ пишут о сложности в кадрах МВД. Я бывший сотрудник полиции, хотел вернуться в органы. Прошёл ВВК, мне поставили 4 группу годности. И я 2 года не могу найти должность, везде только обещают, что мы вам перезвоним. А потом говорят, что никто не хочет работать. Упростить нужно требования, кандидатов полно, но ВВК всех отсеивает, - написал в редакцию Алексей.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 июня, узнал подробности у Алексея. История, как вернуться на службу в ряды МВД, оказалась интересной. Алексею 37 лет, высшее образование, служил в Новосибирске, в ГИБДД. Ушел по собственному желанию, никаких проблем и конфликтов на службе не было. В 2017 году решил вернуться в полицию, пришел в Бердский ОВД, должность участкового его вполне устраивала, прошел все проверки, всё хорошо. Алексея направили на военно-врачебную комиссию. Есть 4 группы годности в полиции. Нужна была 3 группа годности для должности участковый. Прошел всё — психологов, полиграф, принес все справки. Признали — не годен.
- 4 месяца я проходил тогда эту медкомиссию. У меня было ощущение, что меня отбирают в отряд космонавтов. Нашли старую медицинскую карточку, там запись, что в 2012 году у меня была язва. Я прошел обследование, принес справки, что нет даже рубцов от той язвы. Спрашивают, а где у вас рубцы? По новым правилам в перечне болезней есть язва, мне путь закрыт, даже если она полностью зажила, - рассказывает Алексей.
В 2018 году друзья посоветовали Алексею попробовать ещё раз пройти комиссию.
- Нашел должность в МРЭО ГИБДД в Советском районе. Там тоже по требованиям должности нужна 3 группа годности. Снова прошел все проверки. К медкомиссии готовился, похудел на 30 кг за 5 месяцев, занялся спортом, вел исключительно здоровый образ жизни. Я хотел вернуться на службу. В 2019 году я прохожу ВВК. Начальник ВВК вызывает, ставит 4 группу годности. С 4 группой нужно найти должность. У меня высшее образование, офицерское звание, это должность тыл, отдел кадров. Там просто нет вакансий. Попасть туда скажем так тяжело. Вакансий с 3 группой допуска много. Я готов работать. Комиссия год действительна. Я искал в Бердске, встречался с начальником полиции. Я готов был выйти на несколько месяцев на любую должность, а потом перевестись в участковые. На усмотрение начальства внутри системы перевестись проще. Все отделы в Новосибирске я прошел, нет мест,- говорит Алексей.
Алексей рассказывает, что по его информации в 2019 году из 60 человек, которые восстанавливались на службу в полицию, пропустили только 4. ВВК страхуется, потому что многие восстанавливаются, отслужат месяц-два, и по состоянию здоровья пишут заявление на пенсию. Если сотрудник отслужил в полиции 12,5 лет, он имеет право на часть пенсии по выслуге. То есть несколько тысяч рублей, немного, но до конца дней обеспечено.
- Полгода назад мне позвонили из главка и спрашивали, почему я не вернулся. Генерал поставил задачу выяснить, почему люди не идут в полицию служить. Работать некому, а я подавал документы и не вернулся. Я объяснил ситуацию, что я готов служить, но ВВК требует от меня быть по здоровью годным к полету в космос. Меня спросили, а вы готовы вернуться? Я ответил готов, только уже дважды ВВК проходил, это ж время, нервы. Семья, работать надо, а я по медобследованиям езжу. Сказали — мы вам перезвоним. Полгода прошло, никто не перезвонил,- рассказывает Алексей.
Конечно, требования военно-врачебной комиссии понятны и обоснованы. Но если исходить из реалий нашего времени, сколько абсолютно здоровых людей среди действующих сотрудников полиции?
Из неофициальных источников «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что вернуться на службу в полицию после 35 лет практически невозможно. Сотрудники полиции говорят, что должностей с 4 группой допуска свободных нет и никогда не будет, там сидят свои пенсионеры. Своих некуда девать, зачем брать кого-то со стороны. Снизить требования ВВК никто не может, всё выполняется по инструкции. Опять же если ты свой, то может где-то закроют глаза, а зачем брать не совсем здорового со стороны. Вдруг он хитрый, отслужит немного и сбежит на пенсию. Раньше пройти ВВК было намного проще, сейчас всё очень серьезно. Говорят, что есть обращения в суд от тех, кто не согласен с выводами комиссии. Неофициальный источник отметил, что приходить на службу в полицию нужно молодым и здоровым и не увольняться. Возвратиться можно, но требования после 35 лет выше в разы. Алексею можно посоветовать попробовать поехать поработать на Север, там кадров не хватает, а потом переводиться назад.
Алексей говорит о том, что понимает, что по 4 группе офицерской должности нет и вернуться на службу не судьба.
- Я увидел статью, где пишут, что в полицию требуется, что не хватает сотрудников. А я два года ищу работу. Я готов работать. И не понимаю, почему такие требования на ВВК,- объяснил своё обращение в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» как крик души Алексей.