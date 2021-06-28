Бешеный бывший расстрелял экс-жену и ее сестру с мужем

В Пермском крае правоохранители задержали местного, которого подозревают в убийстве бывшей жены и ее сестры с мужем.
В произошло в Горнозаводском районе края. Там на берегу реки Койвы отдыхала компания. В какой-то момент к ним подъехал мужчина с ружьем и начал расстреливать присутствующих. Как считают следователи, он смертельно ранил бывшую супругу, её сестру и мужа сестры.
- Вечером 27 июня на берегу реки Койва были обнаружены тела троих местных жителей: двух женщин 1980 и 1977 годов рождения и мужчины 1954 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - говорится в сообщении.
Задержали его в понедельник в собственном доме.