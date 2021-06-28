В России выявили 21 650 зараженных коронавирусом за сутки на 28 июня 2021

За минувшие сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7246, Московской области – 2722, Санкт-Петербурге – 1335.
Всего в стране выявлен 5 472 941 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 969 340 человек, из них 12 626 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 611 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 133 893 человека.
Накануне, 27 июня, в России было выявлено 20 538 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1112.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.