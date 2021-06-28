Игорь Иус стал новым начальником отдела полиции Бердска с 28 июня 2021
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Игорь Иус стал новым начальником отдела полиции Бердска с 28 июня 2021

5:02:366/28/2021Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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Он имеет множество ведомственных и государственных наград - медаль МВД России «За отличие в службе» III степени, медаль МВД России «За отличие в службе» II степени, медаль МВД России «За отличие в службе» I степени. Женат, есть двое детей.

В Бердске новый начальник полиции

Сегодня, 28 июня, в бердском отделе МВД произошли серьезные кадровые перестановки. Там назначили нового начальника. Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области на должность руководителя городского МВД назначен Игорь Юрьевич Иус.

Он родился 20 октября 1973 года в с. Апполоновка Исилькульского района Омской области. В 2009 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной службы», по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

С 1994 по 1996 год служил милиционером охранно-конвойной службы конвойного отделения изолятора временного содержания отдела внутренних дел города Бердска.
С 2003 по 2007 годы - Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с организованной преступностью (с дислокацией в городе Бердске) Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Новосибирской области.

Также он имеет множество ведомственных и государственных наград - медаль МВД России «За отличие в службе» III степени, медаль МВД России «За отличие в службе» II степени, медаль МВД России «За отличие в службе» I степени. Женат, есть двое детей.

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