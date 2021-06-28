Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса

В Британии выявили случаи заражения штаммом, пришедшим из Южной Америки, об этом заявили в Агентстве общественного здравоохранения Англии.
Изначально лямбда-вариант был выявлен в странах Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Новый штамм коронавируса обладает большей степенью заразности, чем предыдущие. Пока у ученых нет данных, что новый штамм может спровоцировать более тяжелое течение COVID-19 или ослабить действие вакцин.
Медики рекомендуют не игнорировать такие симптомы, как высокая температура, постоянный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса и при их появлении обращаться к врачам и не заниматься самолечением.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации коронавируса в список тех, которые "вызывают озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает активно мутировать.
На прошлой неделе в штате Махараштра сообщили о появлении обновленного варианта штамма коронавируса - дельта-плюс. Он отличается наличием мутации в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.