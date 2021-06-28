Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса

5:44:166/28/2021Фото: Pixabay
0

В конце 2020 года в Южной Америке была выявлена новая мутация коронавируса.

Новый вид мутации коронавируса пришел из Южной Америки

В Британии выявили случаи заражения штаммом, пришедшим из Южной Америки, об этом заявили в Агентстве общественного здравоохранения Англии.

Изначально лямбда-вариант был выявлен в странах Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Новый штамм коронавируса обладает большей степенью заразности, чем предыдущие. Пока у ученых нет данных, что новый штамм может спровоцировать более тяжелое течение COVID-19 или ослабить действие вакцин.

Медики рекомендуют не игнорировать такие симптомы, как высокая температура, постоянный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса и при их появлении обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации коронавируса в список тех, которые "вызывают озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает активно мутировать.

На прошлой неделе в штате Махараштра сообщили о появлении обновленного варианта штамма коронавируса - дельта-плюс. Он отличается наличием мутации в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
заражениесимптомыкоронавируслябда-штамм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько штаммов в России, кто-нибудь считал?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса
    5:44:16 6/28/2021
    Названы симптомы, появляющиеся при заражении лямбда-штаммом коронавируса
    Папа спал: Стали известны новые подробности трагедии с выпавшими малышами из окна третьего этажа
    5:30:00 6/28/2021
    Папа спал: Стали известны новые подробности трагедии с выпавшими малышами из окна третьего этажа
    БердскСырыми яйцами закидали иномарку из-за громкой музыки в Бердске
    5:27:53 6/28/2021
    Сырыми яйцами закидали иномарку из-за громкой музыки в Бердске
    Как в Москвы проверить QR-код для посещения кафе, рассказываем
    5:27:07 6/28/2021
    Как в Москвы проверить QR-код для посещения кафе, рассказываем
    Главное Новолуние года: Как использовать 10 июля что нужно успеть сделать в особый день?
    5:20:43 6/28/2021
    Главное Новолуние года: Как использовать 10 июля что нужно успеть сделать в особый день?
    В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре
    5:12:06 6/28/2021
    В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре
    Бердск"Было ощущение, что меня отбирают в отряд космонавтов": Как экс-полицейский устраивался в отдел полиции Бердска и почему стал "не годен" - история из первых уст
    5:10:22 6/28/2021
    "Было ощущение, что меня отбирают в отряд космонавтов": Как экс-полицейский устраивался в отдел полиции Бердска и почему стал "не годен" - история из первых уст
    Бешеный бывший расстрелял экс-жену и ее сестру с мужем
    5:08:02 6/28/2021
    Бешеный бывший расстрелял экс-жену и ее сестру с мужем
    БердскИгорь Иус стал новым начальником отдела полиции Бердска с 28 июня 2021
    5:02:36 6/28/2021
    Игорь Иус стал новым начальником отдела полиции Бердска с 28 июня 2021
    БердскСтуденты и врачи центра "Здоровья" помогают спасать жизни зараженных коронавирусом в ЦГБ Бердска
    5:01:10 6/28/2021
    Студенты и врачи центра "Здоровья" помогают спасать жизни зараженных коронавирусом в ЦГБ Бердска