В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре
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В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре

5:12:066/28/2021Фото: pixabay
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Он собирал бомбу по инструкциям в интернете и собирался взорвать мост.

21-летний парень хотел взорвать мост в Крыму

Сегодня, 28 июня, стало известно, что в Крыму задержали 21-летнего молодого человека, который планировал взорвать железнодорожный мост. Он планировать сделать это в сентябре – целью стал мост через реку Черную в Инкермане. После этого он хотел покончить с собой. К счастью, правоохранителям удалось узнать о планах злоумышленника еще весной этого года. В мае в его квартире провели обыски, в ходе которых обнаружили необходимые для изготовления бомбы детали.

Бомбу он собирал с помощью инструкций, которые нашел в интернете. Кроме этого, в социальных сетях он состоял в сообществах, посвященных массовым расстрелам в школах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт». Его также проверят на вменяемость.

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