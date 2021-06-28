В Крыму задержали молодого парня, который планировал теракт на мосту железной дороги в сентябре

Сегодня, 28 июня, стало известно, что в Крыму задержали 21-летнего молодого человека, который планировал взорвать железнодорожный мост. Он планировать сделать это в сентябре – целью стал мост через реку Черную в Инкермане. После этого он хотел покончить с собой. К счастью, правоохранителям удалось узнать о планах злоумышленника еще весной этого года. В мае в его квартире провели обыски, в ходе которых обнаружили необходимые для изготовления бомбы детали.
Бомбу он собирал с помощью инструкций, которые нашел в интернете. Кроме этого, в социальных сетях он состоял в сообществах, посвященных массовым расстрелам в школах.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт». Его также проверят на вменяемость.