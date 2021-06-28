Бумажные медицинские карты отменили в школах и детсада Москвы
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Бумажные медицинские карты отменили в школах и детсада Москвы

11:08:366/28/2021Фото: pixabay.com
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Медкарта будет оформляться врачом в поликлинике в электронном формате с использованием единой цифровой платформы здравоохранения столицы.

Состав личных дел приведут к единому стандарту

Это ежегодно освободит около 170 тысяч семей от сбора лишних документов.
Медицинские карты для образовательных учреждений перевели в электронный формат. Это избавит родителей будущих школьников и воспитанников детских садов от сбора лишних справок, рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Медкарта будет оформляться врачом в поликлинике в электронном формате с использованием единой цифровой платформы здравоохранения столицы. Документ автоматически соберется на основании данных из ЕМИАС и будет доступен как в поликлинике, так и в медицинском кабинете школы в системе «ЕМИАС.Школа». Данные в карте будут обновляться автоматически по мере появления в ЕМИАС новой информации о ребенке. Сервисом смогут воспользоваться жители столицы, чьи дети учатся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, а также прикреплены к государственным городским поликлиникам.

«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок. Данные о здоровье ребенка уже хранятся на единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных. Более того, важно, что она будет динамической, то есть если в системе появится новая информация о здоровье ребенка, например, сведения о прививках, то эти данные автоматически появятся и в карте», — отметила Анастасия Ракова.
Новый функционал разработан столичным комплексом социального развития совместно с Департаментом информационных технологий города.

Перед началом учебного года детям, которые идут в первый класс или детский сад, нужно пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы и сделать прививки в соответствии с прививочным календарем. Ранее родителям приходилось самостоятельно забирать все справки из поликлиники и относить их в образовательные учреждения. С 1 сентября бумажная медкарта ребенка больше не требуется. Она будет оформлена в электронном виде врачом в поликлинике. В случае смены учебного заведения передавать медицинскую карту также не требуется. Поликлиники будут вести всю медицинскую информацию по здоровью ребенка в единой электронной медкарте.

Кроме того, с 1 сентября полностью в электронном виде будут формироваться личные дела детей, поступающих в школы и детские сады. Для остальных обучающихся перевод в электронный вид личных дел будет происходить поэтапно в течение года.

Состав личных дел приведут к единому стандарту. В них будут содержаться данные об обучающемся, родителях (законных представителях), информация об успеваемости, а также документы, представленные в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru.

От родителей больше не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела. А в случае перехода ребенка из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.

Ранее благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения и «МЭШ» в Москве у родителей появилась возможность оформлять медицинские справки о временной нетрудоспособности ребенка (справка по форме 095/у) в электронном виде. Информация собирается в цифровом виде и доступна как лечащим врачам поликлиник, так и образовательным учреждениям в системе «ЕМИАС.Школа».

Источник: mos.ru

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