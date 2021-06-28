В Кремле дали оценку, почему "Алые паруса" прошли без масок и соблюдения дистанции

В минувшую пятницу, 25 июня, в Питере состоялся праздник выпускников «Алые паруса». После события фото с праздника разлетелись по соцсетям и большинство жителей России были возмущены. В то время, пока в остальных регионах запрещают или ограничивают проведение массовых мероприятий, штрафуют за отсутствие масок, в Питере тысячи выпускников без масок собрались отметить праздник на Дворцовой площади.
Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
"Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решение принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению президента, уместно проводить такие крупные мероприятия, как "Алые паруса" в момент вспышки коронавируса.
"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто должен будет нести ответственность в случае вспышки заболеваемости коронавирусом после "Алых парусов".
По его словам, вспышка заболеваемости коронавирусом активно идет и в Москве, и в Санкт-Петербурге, велика нагрузка на систему здравоохранения.
"Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, что меняется... Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику - есть ли резкий скачок или нет", - добавил Песков.
Также его спросили, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях все без масок и перчаток. "Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти", - сказал Песков.