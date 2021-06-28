В Новосибирске открылся четвертый магазин от «Леруа Мерлен»

В необычном месте — в Академгородке, рядом с лесом и «Обским морем» - открылся новый магазин от компании «Леруа Мерлен». Местоположение гипермаркета для строительства и ремонта повлияло на его концепцию.
- Мы много внимания уделяем экологии и осознанному потреблению. В магазине установлены пункты сбора батареек и ламп, организована велопарковка. Большое внимание уделяется товарному предложению, которое обладает дополнительной ценностью с точки зрения снижения нагрузки на экологию, и мы очень рады предоставить в этом выбор клиентам, которые думают об окружающей среде. Даже кафе у нас в концепции осознанного потребления с особым меню, в котором преобладают полезные блюда, есть и специальное детское меню, — отметил Ипполитов Александр Викторович, директор магазина.
В магазине относительно небольшая площадь (всего 8 тысяч квадратных метров) и минимальная складская зона, но все организовано так, чтобы покупатели могли заказать любой вид товара в нужном количестве — работает система трансферов из других городов.
Прекрасно оформлены отделы на тематику «Хранение», «Сантехника», «Кухни», в них сотрудники придут на помощь в проектировании лучших решений для квартир и подбору материала в нужном количестве.
Режим работы магазина с 8:00 до 22:00. В магазине обустроена парковка с отдельным входом в торговый зал.