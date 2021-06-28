В Новосибирске открылся четвертый магазин от «Леруа Мерлен»
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В Новосибирске открылся четвертый магазин от «Леруа Мерлен»

6:17:356/28/2021Фото: LEROY MERLIN
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28 июня 2021 года в 13:00 в Новосибирске, на Бердском шоссе, 275 прошло открытие магазина для строительства и ремонта. Режим работы магазина с 8:00 до 22:00.

Сотрудники Леруа Мерлен уже ждут вас за покупками
Сотрудники Леруа Мерлен уже ждут вас за покупками

В необычном месте — в Академгородке, рядом с лесом и «Обским морем» - открылся новый магазин от компании «Леруа Мерлен». Местоположение гипермаркета для строительства и ремонта повлияло на его концепцию.

- Мы много внимания уделяем экологии и осознанному потреблению. В магазине установлены пункты сбора батареек и ламп, организована велопарковка. Большое внимание уделяется товарному предложению, которое обладает дополнительной ценностью с точки зрения снижения нагрузки на экологию, и мы очень рады предоставить в этом выбор клиентам, которые думают об окружающей среде. Даже кафе у нас в концепции осознанного потребления с особым меню, в котором преобладают полезные блюда, есть и специальное детское меню, — отметил Ипполитов Александр Викторович, директор магазина.

В магазине относительно небольшая площадь (всего 8 тысяч квадратных метров) и минимальная складская зона, но все организовано так, чтобы покупатели могли заказать любой вид товара в нужном количестве — работает система трансферов из других городов.

Прекрасно оформлены отделы на тематику «Хранение», «Сантехника», «Кухни», в них  сотрудники придут на помощь в проектировании лучших решений для квартир и подбору материала в нужном количестве.

Режим работы магазина с 8:00 до 22:00. В магазине обустроена парковка с отдельным входом в торговый зал.

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