Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах
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Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах

6:13:306/28/2021Фото: pixabay
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Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку.

Деньги на выплаты родителям-одиночкам и беременным ушли в регионы
Деньги на выплаты родителям-одиночкам и беременным ушли в регионы
Сюжет: Все пособия Путина
Мишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда

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Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

По поручению Президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учётом размера дохода семьи. Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Речь идёт о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. рублей – 50% прожиточного минимума по региону. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 млрд рублей.

Во-вторых, специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели будет направлено более 36 млрд рублей.

«Такие выплаты – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, Правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», – напомнил Михаил Мишустин на заседании Правительства 24 июня.

Председатель Правительства поручил Министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты.

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