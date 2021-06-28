Сегодня правительство отправило 36 млрд рублей на детские пособия: заявление писать с 1 июля на Госуслугах

Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
По поручению Президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учётом размера дохода семьи. Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Речь идёт о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. рублей – 50% прожиточного минимума по региону. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 млрд рублей.
Во-вторых, специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели будет направлено более 36 млрд рублей.
«Такие выплаты – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, Правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», – напомнил Михаил Мишустин на заседании Правительства 24 июня.
Председатель Правительства поручил Министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты.