Сотрудник колонии поселения ответил за побег заключенного

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий против сотрудника колонии поселения, благодаря которому заключенному удалось сбежать
Младший инспектор ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области ночью 26 июня разрешил покинуть место сна заключенному, тот воспользовался тем, что производственное помещение не было закрыто на ключ и через него сбежал из колонии поселения.
- Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области (г. Касли), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Челябинской области.
Стало известно что данный сотрудник уже передавал осужденному сотовый телефон и деньги в размере 40 тысяч рублей. Сбежавший заключенный уже задержан.