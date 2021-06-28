Сотрудник колонии поселения ответил за побег заключенного
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Сотрудник колонии поселения ответил за побег заключенного

8:27:456/28/2021Фото: Pixabay
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В Челябинской области заключенный воспользовался незаконным разрешением покинуть место сна и сбежал через производственное помещение.

Из колонии поселения сбежал заключенный, воспользовавшийся незакрытым производственным помещением

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий против сотрудника колонии поселения, благодаря которому заключенному удалось сбежать

Младший инспектор ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области ночью 26 июня разрешил покинуть место сна заключенному, тот воспользовался тем, что производственное помещение не было закрыто на ключ и через него сбежал из колонии поселения.

- Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области (г. Касли), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Челябинской области.

Стало известно что данный сотрудник уже передавал осужденному сотовый телефон и деньги в размере 40 тысяч рублей. Сбежавший заключенный уже задержан.

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