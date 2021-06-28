Подростки утонули в пруду: СК возбудил уголовное дело
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Подростки утонули в пруду: СК возбудил уголовное дело

6:22:516/28/2021Фото: СК по НСО
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Двое малолетних детей, проживавших в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, во время прогулки на велосипедах приехали к водоему и решили искупаться.

Мальчики приехали к пруду на велосипедах
Мальчики приехали к пруду на велосипедах

Сегодня, 28 июня, черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетних 2012 и 2014 года рождения в водоеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, что 27 июня 2021 года в вечернее время двое малолетних детей, проживавших в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, во время прогулки на велосипедах приехали к водоему, расположенному на берегу реки Каменка. После этого они сняли верхнюю одежду и обувь, зашли в воду, начали купаться и утонули. Родственники детей начали поисковые мероприятия, в ходе которых тела детей, с признаками утопления в воде, были обнаружены отцом одного из ребят в пруду. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, устанавливается причина смерти несовершеннолетних. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела, в случае установления запрета на купание граждан в указанном месте, будет дана оценка действиям должностных лиц, не обеспечивших информирование населения в должном порядке путем установления соответствующего ограждения и табличек.

Расследование уголовного дела продолжается.

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