Подростки утонули в пруду: СК возбудил уголовное дело

Сегодня, 28 июня, черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетних 2012 и 2014 года рождения в водоеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Напомним, что 27 июня 2021 года в вечернее время двое малолетних детей, проживавших в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, во время прогулки на велосипедах приехали к водоему, расположенному на берегу реки Каменка. После этого они сняли верхнюю одежду и обувь, зашли в воду, начали купаться и утонули. Родственники детей начали поисковые мероприятия, в ходе которых тела детей, с признаками утопления в воде, были обнаружены отцом одного из ребят в пруду. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.
В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, устанавливается причина смерти несовершеннолетних. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела, в случае установления запрета на купание граждан в указанном месте, будет дана оценка действиям должностных лиц, не обеспечивших информирование населения в должном порядке путем установления соответствующего ограждения и табличек.
Расследование уголовного дела продолжается.