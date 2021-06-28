Завнаркологией ЦГБ Бердска Светлана Емельянова предстанет перед судом за растрату и продажу справок

Заведующая наркологическим отделением Бердской центральной городской больницы Светлана Емельянова предстанет перед судом. О чем сегодня, 28 июня, сообщил СК.
Следственным отделом по городу Бердск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней заведующей наркологическим отделением Бердской центральной городской больницы Светлана Емельянова.
Предварительным следствием установлено, что с января 2019 по май 2019 года заведующая отделением, используя свое служебное положение, получала от граждан денежные средства за оказание платных медицинских услуг по проведению медицинского осмотра для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия и освидетельствования врачом-психиатром на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, значительную часть которых не сдавала в кассу медицинского учреждения, а присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.
Кроме того, с января 2018 по апрель 2019 года заведующая отделением в целях создания видимости выполнения плановых показателей государственного задания по профилю «психиатрия – наркология (в части психиатрии)» и получения за это стимулирующих доплат предоставила возможность постоянного проживания в стационаре наркологического отделения Бердской центральной городской больницы восьми гражданам, что не вызывалось служебной необходимостью, поскольку указанным лицам медицинская помощь не требовалась и фактически не оказывалась.
По результатам расследования уголовного дела врачу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно – в присвоении и растрате около 800 тысяч рублей, полученных в качестве оплаты за медицинские услуги от более чем 1 600 граждан, а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном получении выплат стимулирующего и премиального характера на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором города Бердска направлено в суд для рассмотрения по существу.