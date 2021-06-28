Первым зампрокурора в Новосибирской области стал Сергей Коростылев

В прокуратуре Новосибирской области новое назначение — первым заместителем прокурора стал Сергей Коростылев, работавший до этого в Краснодарском крае.
Коростылев родился в 1972, учился на юридическом факультете Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры работал, начиная с 1994. Начинал служить с должности следователя, позже стал замом прокурора Тимашевского района Краснодарского края.
Также работал прокурором в районах региона - Ленинградском, Тимашевском и Красноармейском. С 2018 по 2021 год Коростылев был начальником отдела в ОВД управления, занимался надзором за работой следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности. В прошлом году был назначен исполняющим обязанности прокурора Новороссийска.