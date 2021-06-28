Сбой в работе сайтов произошел из-за аварии у крупнейшего хостинг-провайдер Reg.ru

Хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru, работающий в России, сообщил об аварии, из-за которой произошел сбой в работе сайтов.
О произошедшей аварии на основном и резервном энерговводах сообщили на странице в ВКонтакте компании REG.RU. Происшествие, сбившее работу сайтов, произошло на территории научного центра «Курчатовский институт». Провайдером была задействована система резервного питания.
В Reg.ru пообещали предоставить более подробную информацию позже. Как скоро получится исправить ситуацию, там не уточнили.
Reg.ru — один из крупнейших провайдеров России.