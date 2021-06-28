Артист Георгий Мамиконов умер от коронавируса: группа "Доктор Ватсон" осиротела "

Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в понедельник, 28 июня, в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса, сообщает ТАСС.
-Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало, — сказала пресс-секретарь группы Вера Воронина.
Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Институт им. Шнитке), где начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973—1978 годах выступал в ВИА «Верные друзья».
В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», в 1988 году переименованную в шоу-группу «Доктор Ватсон». До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.