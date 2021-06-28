Москвалькова: отказ от вакцинации не должен быть основанием для увольнения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, заявила она 28 июня на лекции в международной летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.
-Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований, - сказала она.
Как подчеркнула Москалькова, что идет "рост обращений имеется по этому поводу" к ней по вопросу увольнений из-за отказа ставить вакцину.
На 28 июня уже несколько регионов ввели обязательную вакцинацию в определенных сферах экономики. И у работодателей появилось право отстранять от работы тех, кто не хочет вакцинироваться.
На 28 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".