Москвалькова: отказ от вакцинации не должен быть основанием для увольнения
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28.06
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Москвалькова: отказ от вакцинации не должен быть основанием для увольнения

7:52:376/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения.

Татьяна Москалькова считает, что увольнять за отказ прививаться работодатель не имеет права
Татьяна Москалькова считает, что увольнять за отказ прививаться работодатель не имеет права
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, заявила она 28 июня на лекции в международной летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.

-Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований, - сказала она.

Как подчеркнула Москалькова, что идет  "рост обращений имеется по этому поводу" к ней по вопросу увольнений из-за отказа ставить вакцину.

На 28 июня уже несколько регионов ввели обязательную вакцинацию в определенных сферах экономики. И у работодателей появилось право отстранять от работы тех, кто не хочет вакцинироваться.

На 28 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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