Криштиану Роналду о вылете сборной Португалии из Евро-2020: мы вернемся сильнее

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил вылет команды из турнира. Матч 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1) вывел ее за Евро-202.
-Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность. Поздравляем Бельгию и удачи всем командам, остающимся в турнире. Что касается нас, мы вернемся сильнее, – написал Криштиану Роналду в своем инстаграме.
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