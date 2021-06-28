Криштиану Роналду о вылете сборной Португалии из Евро-2020: мы вернемся сильнее
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Криштиану Роналду о вылете сборной Португалии из Евро-2020: мы вернемся сильнее

8:11:346/28/2021Фото: cristiano
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Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы, – написал Роналду в своем инстаграме.

Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы, считает Роналду
Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы, считает Роналду


Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду  оценил вылет команды из турнира. Матч 1/8 финала Евро с Бельгией (0:1) вывел ее за Евро-202.

-Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем. Мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность. Поздравляем Бельгию и удачи всем командам, остающимся в турнире. Что касается нас, мы вернемся сильнее, – написал Криштиану Роналду в своем инстаграме.



 










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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)




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