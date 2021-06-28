Умелец из Бердска Илья Давыдов сотворил из тополя Змея-Горыныча в Новосибирске

Новую жизнь засохшему тополю дал депутат из Новосибирска Ростислав Антонов. По его словам, он давно обратил внимание на засохшее дерево на пересечении улиц Советской и Фрунзе и в голову парламентария пришла идея подарить деревянной коряге новую жизнь. Для того, чтобы превратить остатки дерева в произведение искусства, Антонов обратился к умельцу из Бердска Илье Давыдову.
— Скульптура создавалась сложно, под дождём. На лесах было не очень удобно стоять. Довольно шаткая конструкция, но мы победили, – признался скульптор Илья Давыдов. — Работать пришлось бензопилой, а потом обрабатывал болгаркой. Формы нам подсказало само дерево: было четыре ствола, и из них было решено сделать Змея Горыныча. Лозунг «Гори и зажигай» — это нормальная позиция: гори сам, гори своим делом, гори своим творчеством и зажигай всех на новые свершения.
Ростислав Антонов также принимал участие в оформлении образа мифического героя, подарок городу обошелся депутату в 30 тысяч рублей.
— Мы очень рады, что успели всё сделать в субботу, а уже в воскресенье он радовал новосибирцев. Я хочу, чтобы в нашем городе появилось движение, направление: превращать подобные деревья в такие красивые скульптуры, — говорит Ростислав Антонов. — Пусть немного наивные, пусть немного простые, но чтобы люди шли и улыбались. Я очень рассчитываю на помощь городского сообщества. В городе есть ещё несколько пней, которые мы хотим превратить во что-то интересное.