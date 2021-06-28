Министр Хальзов пошел сам проверять больницы Новосибирска

28 июня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал, как в поликлинике № 20 организована работа колл-центра, обслуживаются вызовы врача на дом, проходят удаленные консультации пациентов, а также как идет вакцинация от коронавируса, сообщает сайт правительства Новосибирской области.
Специалисты регионального Минздрава в минувшую пятницу работали в диспетчерской единой регистратуры 124: оценили, как ведется прием звонков и их передача в первичное звено, предложили алгоритмы по улучшению эффективности работы операторов. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня лично побывал в городской поликлинике № 20 – одной из крупнейших в Новосибирске – проверил, как организована работа с пациентами на всех этапах.
В филиале поликлиники на улице 1905 года сейчас идет ремонт, закрыт весь первый этаж взрослого отделения. Тем не менее, для пациентов с температурой организован кабинет неотложной помощи с отдельным входом.
Главный врач поликлиники Игорь Воробьев доложил министру, что разделены не только потоки пациентов. Запись на диспансеризацию, вакцинацию и на прием также ведется отдельно. По утрам, когда в колл-центр поступает больше всего обращений, там работает дополнительный сотрудник.
«Количество звонков сегодня увеличилось до 450 в день с 50-60 в январе-феврале, то есть почти в 10 раз. Мы после второй волны <коронавируса> учли проблемы. Люди не могли дозвониться, их нужно было успокаивать. Мы организовали совместно с департаментом социальной политики мэрии аудиоконтроль. Если состояние пациента стабильное, каждый раз к нему врачу или <инфекционной> бригаде выезжать смысла нет, но успокоить его нужно. Поэтому иногда достаточно звонка. Разработан речевой модуль, специалисты департамента, медицинские работники, звонят и интересуются состоянием пациента, основными параметрами – температурой, дыханием, пульсом. Если медицинский работник замечает отрицательную динамику, он передает информацию на <терапевтический> участок через программу: там есть специальная отметка, врач сразу ее видит. Мы сразу направляем специалиста на дом. Сегодня у нас более 350 человек находятся на таком аудиоконтроле, и, благодаря этому, у нас сейчас нет необслуженных вызовов», – рассказал Игорь Воробьев.
Пропорционально увеличилось количество вызовов на дом. Приоритет для пациентов с симптомами ОРВИ, по-прежнему, – обслуживание на дому. Выездных инфекционных бригад в поликлинике сейчас семь. В «спокойное время», объясняет главный врач, их было всего две – детская и взрослая. Игорь Воробьев добавил, что Минздрав дополнительно выделил три автомобиля такси, чтобы обслуживать такие вызовы. Главный врач отметил, что все медики работают с предельной нагрузкой. «Врачи и медицинские сестры тоже болеют, в том числе ковидом. 1 июля к нам приходят 4 врача и 4 медсестры из других лечебных учреждений, у нас уже работают на практике студенты пятого курса медуниверситета, работали волонтеры. Но не все выдерживают».
«Сейчас значительно выросла нагрузка на все медицинские учреждения, особенно на первичное звено, – подтвердил Константин Хальзов. – Наша тактика лечения пациентов с ковидом выстроена таким образом, чтобы максимально оказывать помощь именно в амбулаторных условиях, и только тех, кому действительно необходима кислородная поддержка, у кого <наблюдается> ухудшение состояния, мы переводим в стационар. Поэтому очень важно, чтобы люди могли вызвать врача и получить медицинскую помощь. Задача первичного звена обойти всех первичных пациентов с подозрением на коронавирус, осмотреть, назначить терапию. А в дальнейшем контролировать состояние, в том числе, через аудиоконсультации».
Министр здравоохранения напомнил о возможности вызвать врача в личном кабинете на сайте Госулуг, если сложно дозвониться до поликлиники или Единой регистратуры 124.
Также Константин Хальзов уточнил у главного врача, соблюдаются ли в поликлинике сроки готовности ПЦР-тестов. «Много вопросов по тестированию. Напомню, что, в соответствии с регламентом, результат должен быть готов в течение 48 часов. Уточню, не с момента забора биоматериала, а с момента поступления пробирки в лабораторию. Мы этот вопрос контролируем. В данном медучреждении сроки соблюдаются. Весной Минздрав переоборудовал и дооснастил еще три <подведомственных> медучреждения лабораториями ПЦР: больницу № 11, больницу № 2 – Чкаловскую и поликлинику № 1. Поликлиника № 20 отправляет все тесты как раз в поликлинику № 1, и в срок получают все результаты».
Особое внимание – вакцинации против коронавируса. Министр проверил, как организован процесс. Игорь Воробьев заверил, что любые проблемы в поликлинике № 20 стараются решать оперативно.
- <Сегодня утром> пришли <одновременно пациенты> без записи и те, кто записался через Госуслуги. Накладка произошла, но мы быстро это разрешили. Потому что два кабинета <вакцинации> работают.
- Приняли всех?
- Да, сейчас здесь два человека в очереди, с утра было человек пятнадцать.
- Вы вакцину вчера получили?
- Мы вчера <для приемки> вывели людей, вакцина получена – 1 700 доз, уже вся поставлена на учет, 500 доз выдано <с утра> непосредственно в пункты вакцинации.
Игорь Воробьев подчеркнул, что, медики сегодня работают с полной отдачей. «Работаем нередко в очень сложных условиях. Конечно, какие-то накладки могут быть. Я не говорю, что у нас абсолютно все блестяще и здорово. Но, тем не менее, мы стараемся все сделать для наших пациентов. Может быть, не так быстро, как раньше, но пациенты должны знать, что мы все равно придем и поможем».