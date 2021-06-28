"Вектор" ответил, есть ли лямбда-штамм в России
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28.06
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"Вектор" ответил, есть ли лямбда-штамм в России

8:33:176/28/2021Фото: pixabay
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В Великобритании на сегодня уже есть  зафиксированные первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса.

Пока в России в нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса
Пока в России в нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пока случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет, сообщили 28 июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

-Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено, - говорится в сообщении.

Данный вариант коронавируса имеет ряд характерных мутаций, в том числе в гене S-белка. Они потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам.

В Великобритании на сегодня уже есть  зафиксированные первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса.

Лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года.

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