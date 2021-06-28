"Вектор" ответил, есть ли лямбда-штамм в России

Пока случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет, сообщили 28 июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.
-Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено, - говорится в сообщении.
Данный вариант коронавируса имеет ряд характерных мутаций, в том числе в гене S-белка. Они потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам.
В Великобритании на сегодня уже есть зафиксированные первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса.
Лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года.