Сельчанам сохранят надбавки к пенсии при переезде в город

С 1 января 2022 года граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город, постановление об этом издал сегодня, 28 июня, премьер Михаил Мишустин.
Напомним, что такие правила закреплены постановлением Правительства в рамках федерального закона, принятого в мае 2021 года.
Доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шофёры, энергетики. Главное – чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие.
Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность – например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменяются, если населённый пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу. На эту несправедливость обратил внимание Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Государственной Думе 17 февраля 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил Правительству совместно с Госдумой рассмотреть этот вопрос и представить предложения о внесении изменений в законодательство.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 марта 2015 года №249, постановление Правительства от 29 ноября 2018 года №1441.