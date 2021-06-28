Мама вместо грудного молока кормила козьим новорожденную дочку. Ребенок умер

Молодая мама решила отказаться от грудного вскармливания и поила дочку коровьим и козьим молоком.
По версии следствия, подозреваемая, действуя вопреки рекомендациям врачей, в течение длительного времени осуществляла кормление своей грудной дочери, 2020 года рождения коровьим и козьим молоком, отказавшись от грудного вскармливания, то есть пищей, не соответствовавшей возрасту ребенка, что способствовало нарушению всасывания питательных веществ и развитию дефицита массы тела у ребенка. В связи с ухудшением состояния здоровья ребенок был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную врачами квалифицированную медицинскую помощь, скончался.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).