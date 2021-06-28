Путин заявил, что на боевое дежурство скоро встанут "Циркон" и С-500
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин заявил, что на боевое дежурство скоро встанут "Циркон" и С-500

9:28:496/28/2021Фото: Flickr
0

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие не имеют аналогов в мире — заявил президент.

Глава государства в Кремле приветствовал выпускников военных вузов

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вызов в Кремле, заявил, что в России есть уникальное оружие, которое скоро встанет на вооружение в стране.

- Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы, - сказал Путин.

Запланированная до 2034 года программа по обеспечению новыми видами вооружений базируется работе на слаженных коллективов в научных предприятиях, институтах обороны и конструкторских бюро, рассказал Владимир Путин

- Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой, - обратился он к выпускникам военных вузов.

Президент отметил, что самые высокие требования будут предъявляться к выпускникам учебных заведений по обучению сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

- Им предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз, - заключил глава государства.

Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
28 июня - праздник: на что строгий запрет
Власти КНР высказали все, что думают о будущем России
вооружениеуникальные комплексыновая программа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С кем будем воевать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин заявил, что на боевое дежурство скоро встанут "Циркон" и С-500
    9:28:49 6/28/2021
    Путин заявил, что на боевое дежурство скоро встанут "Циркон" и С-500
    В Лондоне у станции метро прогремел взрыв и произошел огромный пожар
    9:25:31 6/28/2021
    В Лондоне у станции метро прогремел взрыв и произошел огромный пожар
    Подкормки для огурцов в июле: 3 лучших способа увеличить урожай в 10 раз
    9:20:52 6/28/2021
    Подкормки для огурцов в июле: 3 лучших способа увеличить урожай в 10 раз
    Ограничения по коронавирусу третьей волны считает мягкими министр Мурашко
    9:13:28 6/28/2021
    Ограничения по коронавирусу третьей волны считает мягкими министр Мурашко
    БердскУмелец из Бердска Илья Давыдов сотворил из тополя Змея-Горыныча в Новосибирске
    9:05:53 6/28/2021
    Умелец из Бердска Илья Давыдов сотворил из тополя Змея-Горыныча в Новосибирске
    Мама вместо грудного молока кормила козьим новорожденную дочку. Ребенок умер
    8:56:32 6/28/2021
    Мама вместо грудного молока кормила козьим новорожденную дочку. Ребенок умер
    Сельчанам сохранят надбавки к пенсии при переезде в город
    8:50:05 6/28/2021
    Сельчанам сохранят надбавки к пенсии при переезде в город
    "Вектор" ответил, есть ли лямбда-штамм в России
    8:33:17 6/28/2021
    "Вектор" ответил, есть ли лямбда-штамм в России
    Сотрудник колонии поселения ответил за побег заключенного
    8:27:45 6/28/2021
    Сотрудник колонии поселения ответил за побег заключенного
    Министр Хальзов пошел сам проверять больницы Новосибирска
    8:24:53 6/28/2021
    Министр Хальзов пошел сам проверять больницы Новосибирска