Путин заявил, что на боевое дежурство скоро встанут "Циркон" и С-500

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вызов в Кремле, заявил, что в России есть уникальное оружие, которое скоро встанет на вооружение в стране.
- Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы, - сказал Путин.
Запланированная до 2034 года программа по обеспечению новыми видами вооружений базируется работе на слаженных коллективов в научных предприятиях, институтах обороны и конструкторских бюро, рассказал Владимир Путин
- Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой, - обратился он к выпускникам военных вузов.
Президент отметил, что самые высокие требования будут предъявляться к выпускникам учебных заведений по обучению сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.
- Им предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз, - заключил глава государства.