Ограничения по коронавирусу третьей волны считает мягкими министр Мурашко
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Ограничения по коронавирусу третьей волны считает мягкими министр Мурашко

9:13:286/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Правительство обсуждало более серьезные меры для воздействия на население, и уже "они начали реализовываться", заявил Михаил Мурашко.

Мурашко считает, ч то принятые меры по ковид легкими
Мурашко считает, ч то принятые меры по ковид легкими

Ограничительные меры, которые вводят регионы в России из-за распространения коронавируса, являются очень мягкими, этом заявил 28 июня глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

-Кажется, и объясню почему, - сказал министр. - Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем.

Мурашко заметил, что правительство обсуждало более серьезные меры для воздействия на население, и уже "они начали реализовываться".

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 046 (14,1%) без клинических проявлений.

На 28 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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