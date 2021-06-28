В Лондоне у станции метро прогремел взрыв и произошел огромный пожар
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В Лондоне у станции метро прогремел взрыв и произошел огромный пожар

9:25:316/28/2021Фото: https://news.sky.com/
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На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Сначала прогремел взрыв и потом начался пожар
Сначала прогремел взрыв и потом начался пожар


Около 70 пожарных были вызваны на серьезный пожар возле железнодорожной станции Elephant and Castle на юго-востоке Лондона. Пожар начался 28 июня. Сначала прогремел взрыв.
Телеканал Sky News демонстрирует кадры, на которых видны клубы черного дыма и облако пламени, вырывающиеся из-под опор железнодорожного моста

Лондонская пожарная служба (LFB) сообщила, что три коммерческих помещения в железнодорожных сводах «полностью горели», в дополнение к четырем вагонам и телефонной будке.
Станция и близлежащие здания эвакуированы. Скотланд-Ярд заявил, что инцидент не был связан с терроризмом.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

 

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