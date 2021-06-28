В Лондоне у станции метро прогремел взрыв и произошел огромный пожар

Около 70 пожарных были вызваны на серьезный пожар возле железнодорожной станции Elephant and Castle на юго-востоке Лондона. Пожар начался 28 июня. Сначала прогремел взрыв.
Телеканал Sky News демонстрирует кадры, на которых видны клубы черного дыма и облако пламени, вырывающиеся из-под опор железнодорожного моста
Лондонская пожарная служба (LFB) сообщила, что три коммерческих помещения в железнодорожных сводах «полностью горели», в дополнение к четырем вагонам и телефонной будке.
Станция и близлежащие здания эвакуированы. Скотланд-Ярд заявил, что инцидент не был связан с терроризмом.
На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.